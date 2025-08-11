https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/abkhaziya-turisticheskaya-konkurentosposobnost-i-vostrebovannost--1056828055.html

Абхазия туристическая: конкурентоспособность и востребованность

Абхазия туристическая: конкурентоспособность и востребованность

Абхазия cможет выйти на уровень прошлого года по количеству туристов и даже превысить его, заявил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской... 11.08.2025, Sputnik Абхазия

Абхазия cможет выйти на уровень прошлого года по количеству туристов и даже превысить его, заявил в эфире радио Sputnik глава абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.Слушайте подкаст.

