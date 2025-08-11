Абхазия
Нарушения, штрафы, безопасность: Возба о соблюдении правил пожарной безопасности в Абхазии
Нарушения, штрафы, безопасность: Возба о соблюдении правил пожарной безопасности в Абхазии
2025-08-11T19:17+0300
2025-08-11T19:17+0300
В ведении управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии находится около 400 объектов туристического значения, в том числе объектов массового посещения. Плановые проверки проводятся ежегодно и начинаются перед стартом летне-курортного сезона. Большинство таких объектов расположено в Гагрском и Гудаутском районах, а также в Сухуме. По словам начальника управления Омара Возба, на многих из них фиксируется большое количество нарушений требований пожарной безопасности. Основные трудности при их устранении связаны с финансовыми затратами — особенно в случаях, когда необходимо устанавливать системы оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения. Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие пожарной сигнализации, первичных средств тушения, внутреннего противопожарного водопровода, а также отсутствие обработки деревянных конструкций огнезащитными средствами. Управление также провело проверку пожарной безопасности в отреставрированной картинной галерее Абхазии и театрах. В галерее все требования были соблюдены. В РУСДРАМе недочеты в системе пожарной безопасности устранили. В то же время Абхазский драмтеатр был оштрафован за выявленные нарушения.
Нарушения, штрафы, безопасность: Возба о соблюдении правил пожарной безопасности в Абхазии

19:17 11.08.2025
Управление государственного пожарного надзора МЧС Абхазии ежегодно проверяет около 400 объектов курортного значения.
В ведении управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии находится около 400 объектов туристического значения, в том числе объектов массового посещения. Плановые проверки проводятся ежегодно и начинаются перед стартом летне-курортного сезона.
Большинство таких объектов расположено в Гагрском и Гудаутском районах, а также в Сухуме.
По словам начальника управления Омара Возба, на многих из них фиксируется большое количество нарушений требований пожарной безопасности. Основные трудности при их устранении связаны с финансовыми затратами — особенно в случаях, когда необходимо устанавливать системы оповещения о пожаре и автоматического пожаротушения.
Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие пожарной сигнализации, первичных средств тушения, внутреннего противопожарного водопровода, а также отсутствие обработки деревянных конструкций огнезащитными средствами.
Управление также провело проверку пожарной безопасности в отреставрированной картинной галерее Абхазии и театрах. В галерее все требования были соблюдены. В РУСДРАМе недочеты в системе пожарной безопасности устранили. В то же время Абхазский драмтеатр был оштрафован за выявленные нарушения.
