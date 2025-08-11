https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/obem-nalogovykh-postupleniy-za-sem-mesyatsev-2025-goda-1056839707.html

Объем налоговых поступлений за семь месяцев 2025 года

Объем налоговых поступлений за семь месяцев 2025 года

Более 3,5 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за семь месяцев.

Более 3,5 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за семь месяцев. План перевыполнен на 16%. В прошлом году за аналогичный период было собрано на 606 млн меньше, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. В июле этого года поступления налоговых платежей составили 982 млн рублей при плане в 811 млн.

