https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/obem-nalogovykh-postupleniy-za-sem-mesyatsev-2025-goda-1056839707.html
Объем налоговых поступлений за семь месяцев 2025 года
Объем налоговых поступлений за семь месяцев 2025 года
Sputnik Абхазия
Более 3,5 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за семь месяцев. 11.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-11T15:53+0300
2025-08-11T15:53+0300
2025-08-11T16:08+0300
в абхазии
медиа
инфографика
абхазия
налоги
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0b/1056835402_0:102:1775:1100_1920x0_80_0_0_7706de582528a24b774fdd187da144b5.png
Более 3,5 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за семь месяцев. План перевыполнен на 16%. В прошлом году за аналогичный период было собрано на 606 млн меньше, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. В июле этого года поступления налоговых платежей составили 982 млн рублей при плане в 811 млн.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0b/1056835402_87:0:1688:1201_1920x0_80_0_0_4adb4772ed393849d04a5d05f67bebca.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
медиа, инфографика, абхазия, налоги, инфографика
медиа, инфографика, абхазия, налоги, инфографика
Объем налоговых поступлений за семь месяцев 2025 года
15:53 11.08.2025 (обновлено: 16:08 11.08.2025)
Более 3,5 млрд рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за семь месяцев.
План перевыполнен на 16%. В прошлом году за аналогичный период было собрано на 606 млн меньше, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
В июле этого года поступления налоговых платежей составили 982 млн рублей при плане в 811 млн.