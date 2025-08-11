https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/ot-slov-k-delu-kakie-proekty-realizuyut-pobediteli-komandy-abkhazii--1056844042.html
От слов к делу: какие проекты реализуют победители "Команды Абхазии"
От слов к делу: какие проекты реализуют победители "Команды Абхазии"
На конкурс "Команда Абхазии" было подано более 3 тысяч заявок, финалистами стали более 80 человек.
Финалисты конкурса "Команда Абхазии" в интервью Sputnik подробно поделились идеями своих проектов, рассказали, на какой они стадии реализации и какие возможности открыл перед ними сам конкурс.

"Детские комнаты в поликлиниках" 

Проект "Детские комнаты в поликлиниках" придуман и будет реализован Эсмой Колбая. Его идея заключается в создании безопасного и комфортного пространства для детей во время нахождения в медучреждениях. Это нужно для улучшения их психологического состояния во время прохождения осмотров и процедур.

Проект реализуют в Сухуме, Гудаустком, Очамчырском, Галском и Гагрском районах.

Что уже сделано: 

разработаны дизайн-проекты комнат с учетом мнений врачей, детей и родителей
в дизайн интегрированы элементы национальной культуры Абхазии
в комнатах будут проводиться видео-лекции по игре в шахматы, рисованию, азбуке.

Планируется, что первые комнаты будут открыты в октябре-ноябре 2025 года.

"Новые медиа Абхазии"

Стране нужны талантливые медийщики, которые будут создавать позитивный медиа-контент – так считает автор проекта "Новые медиа Абхазии" Артур Чакрян. Конкурс "Новые медиа Абхазии" запустили по схеме российской программы по переподготовке медийщиков "Мастерская новых медиа". Участники смогут принять участие в лучших образовательных практиках от российских и абхазских экспертов, узнать о современных методиках в области медиа и ораторского искусства.

Что получится в итоге? По замыслу автора проекта, это будет медиа-продукт, который будет рассказывать об Абхазии в позитивном ключе, продвигать ее имидж на международной информационной арене. Еще один итог проекта - появление в республике 50 грамотных специалистов в сфере медиа, "вооруженных" современными технологиями и методиками. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября. 

"Социальное такси" 

"Социальное такси" - первое такси в Абхазии для перевозки маломобильных граждан. По словам автора проекта Руслана Ласурия, идея у него возникла во время обучения в "Сенеже", когда представителям Абхазии рассказали про аналогичный проект, который работает в Нижнем Новгороде уже более десяти лет. 

По итогу республике подарили три машины, специально оборудованные под нужды маломобильных граждан.

Ласурия отметил, что перед реализацией проекта был проведен социальный опрос, авторы обсуждали эту тему с представителями Минсоцобеспечения и Ассоциации инвалидов Абхазии. Как оказалось, потенциальными клиентами социального такси могут стать более 500 человек. Благодаря социальному такси люди с ОВЗ смогут с комфортом добраться до точки назначения, посещать общественные и развлекательные мероприятия.

Кроме того, диспетчерами такси также станут маломобильные граждане, а водители пройдут профподготовку в Минздраве Абхазии. 

"Экологический патруль"

Избавиться от всех хаотичных свалок в Абхазии, возможно ли это? Автор проекта "Экологический патруль" Вячеслав Попов, уверен, что да. Более того, он знает, как это сделать и уже начал предпринимать конкретные шаги. В рамках проекта планируется провести республике восемь субботников во всех районах республики, убрать около 100 стихийных свалок. Первый шаг уже был сделан 2 августа - тогда за несколько часов около 70 человек вывезли 20 кубометров мусора. Задача проекта - наладить связь между представителями бизнеса, населением и органами власти в сфере контроля загрязнения окружающего пространства. Для этого будет создан чат-бот, куда участники смогут отправлять фотографии замусоренных объектов, а их владельцы или представители власти должны будут среагировать на замечание. Кроме того, Попов нацелен на введение в школе уроков экологии для формирования самосознания с раннего возраста. Вячеслав Попов утверждает, что конкурс "Команда Абхазии" стал для него возможностью лично поучаствовать в вопросах улучшения государства. 

"Доступная Страна души" 

Президент Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава стала финалисткой "Команды Абхазии" с проектом "Доступная Страна души".

Проект предусматривает создание инклюзивных пляжей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый такой пляж уже открыли 6 августа в Сухуме. До конца 2025 года их планируют открыть еще семь, а также поставить в объектах по всей республике 3000 пандусов.

Но это не все. По словам Гергедава, проект включает и разработку программ по реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, ветеранов СВО и других лиц с ограниченными возможностями. Всего до конца 2026 года будет проведено как минимум 30 программ.

"Команда Абхазии" - это возможность не просто заявить о себе. Конкурс дал мне возможность реализовать социально значимый проект благодаря которому люди с ограниченными возможностями могут получать не только реабилитационную помощь, но и эмоциональную поддержку",- объяснила Гергедава.

"Абхазский рубеж" 

"Абхазский рубеж" - это проект про новую спортивно-массовую зрелищную историю",- описывает свою идею автор Георгий Габуния. Рубеж - это комплекс препятствий, сочетающих природные и искусственные элементы. Но, по задумке автора, он включает не только спортивную составляющую.

Участники смогу познакомиться с культурой Абхазии, так как во время проведения мероприятия будут привлекаться артисты, творческие коллективы, представлена национальная кухня и проведены мастер-классы. "Абхазский рубеж" пройдет в Очамчырском районе, а в организацию будут вовлечены местные жители, для которых проект станет способом дополнительного дохода. По словам Габуния, в одно мероприятие будут вовлечены до 1000 человек, а в год планируется провести четыре таких "рубежа". Конкурс "Команда Абхазии" Габуния назвал социальным лифтом для инициативных молодых людей и отметил, что он создает кадровый резерв для государства.
От слов к делу: какие проекты реализуют победители "Команды Абхазии"
На конкурс "Команда Абхазии" было подано более 3 тысяч заявок, финалистами стали более 80 человек.
Финалисты конкурса "Команда Абхазии" в интервью Sputnik подробно поделились идеями своих проектов, рассказали, на какой они стадии реализации и какие возможности открыл перед ними сам конкурс.
"Детские комнаты в поликлиниках"
Проект "Детские комнаты в поликлиниках" придуман и будет реализован Эсмой Колбая.
Его идея заключается в создании безопасного и комфортного пространства для детей во время нахождения в медучреждениях. Это нужно для улучшения их психологического состояния во время прохождения осмотров и процедур.
Проект реализуют в Сухуме, Гудаустком, Очамчырском, Галском и Гагрском районах.
разработаны дизайн-проекты комнат с учетом мнений врачей, детей и родителей
в дизайн интегрированы элементы национальной культуры Абхазии
в комнатах будут проводиться видео-лекции по игре в шахматы, рисованию, азбуке.
Планируется, что первые комнаты будут открыты в октябре-ноябре 2025 года.
Стране нужны талантливые медийщики, которые будут создавать позитивный медиа-контент – так считает автор проекта "Новые медиа Абхазии" Артур Чакрян.
Конкурс "Новые медиа Абхазии" запустили по схеме российской программы по переподготовке медийщиков "Мастерская новых медиа".
Участники смогут принять участие в лучших образовательных практиках от российских и абхазских экспертов, узнать о современных методиках в области медиа и ораторского искусства.
Что получится в итоге? По замыслу автора проекта, это будет медиа-продукт, который будет рассказывать об Абхазии в позитивном ключе, продвигать ее имидж на международной информационной арене.
Еще один итог проекта - появление в республике 50 грамотных специалистов в сфере медиа, "вооруженных" современными технологиями и методиками.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября.
"Социальное такси" - первое такси в Абхазии для перевозки маломобильных граждан. По словам автора проекта Руслана Ласурия, идея у него возникла во время обучения в "Сенеже", когда представителям Абхазии рассказали про аналогичный проект, который работает в Нижнем Новгороде уже более десяти лет.
По итогу республике подарили три машины, специально оборудованные под нужды маломобильных граждан.
Ласурия отметил, что перед реализацией проекта был проведен социальный опрос, авторы обсуждали эту тему с представителями Минсоцобеспечения и Ассоциации инвалидов Абхазии.
Как оказалось, потенциальными клиентами социального такси могут стать более 500 человек.
Благодаря социальному такси люди с ОВЗ смогут с комфортом добраться до точки назначения, посещать общественные и развлекательные мероприятия.
Кроме того, диспетчерами такси также станут маломобильные граждане, а водители пройдут профподготовку в Минздраве Абхазии.
Избавиться от всех хаотичных свалок в Абхазии, возможно ли это? Автор проекта "Экологический патруль" Вячеслав Попов, уверен, что да. Более того, он знает, как это сделать и уже начал предпринимать конкретные шаги.
В рамках проекта планируется провести республике восемь субботников во всех районах республики, убрать около 100 стихийных свалок.
Первый шаг уже был сделан 2 августа - тогда за несколько часов около 70 человек вывезли 20 кубометров мусора.
Задача проекта - наладить связь между представителями бизнеса, населением и органами власти в сфере контроля загрязнения окружающего пространства. Для этого будет создан чат-бот, куда участники смогут отправлять фотографии замусоренных объектов, а их владельцы или представители власти должны будут среагировать на замечание.
Кроме того, Попов нацелен на введение в школе уроков экологии для формирования самосознания с раннего возраста. Вячеслав Попов утверждает, что конкурс "Команда Абхазии" стал для него возможностью лично поучаствовать в вопросах улучшения государства.
Президент Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава стала финалисткой "Команды Абхазии" с проектом "Доступная Страна души".
Проект предусматривает создание инклюзивных пляжей для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первый такой пляж уже открыли 6 августа в Сухуме. До конца 2025 года их планируют открыть еще семь, а также поставить в объектах по всей республике 3000 пандусов.
Но это не все. По словам Гергедава, проект включает и разработку программ по реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, ветеранов СВО и других лиц с ограниченными возможностями. Всего до конца 2026 года будет проведено как минимум 30 программ.
"Команда Абхазии" - это возможность не просто заявить о себе. Конкурс дал мне возможность реализовать социально значимый проект благодаря которому люди с ограниченными возможностями могут получать не только реабилитационную помощь, но и эмоциональную поддержку",- объяснила Гергедава.
"Абхазский рубеж" - это проект про новую спортивно-массовую зрелищную историю",- описывает свою идею автор Георгий Габуния.
Рубеж - это комплекс препятствий, сочетающих природные и искусственные элементы. Но, по задумке автора, он включает не только спортивную составляющую.
Участники смогу познакомиться с культурой Абхазии, так как во время проведения мероприятия будут привлекаться артисты, творческие коллективы, представлена национальная кухня и проведены мастер-классы.
"Абхазский рубеж" пройдет в Очамчырском районе, а в организацию будут вовлечены местные жители, для которых проект станет способом дополнительного дохода.
По словам Габуния, в одно мероприятие будут вовлечены до 1000 человек, а в год планируется провести четыре таких "рубежа".
Конкурс "Команда Абхазии" Габуния назвал социальным лифтом для инициативных молодых людей и отметил, что он создает кадровый резерв для государства.