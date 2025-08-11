https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/ot-slov-k-delu-kakie-proekty-realizuyut-pobediteli-komandy-abkhazii--1056844042.html

От слов к делу: какие проекты реализуют победители "Команды Абхазии"

От слов к делу: какие проекты реализуют победители "Команды Абхазии"

На конкурс "Команда Абхазии" было подано более 3 тысяч заявок, финалистами стали более 80 человек.

Финалисты конкурса "Команда Абхазии" в интервью Sputnik подробно поделились идеями своих проектов, рассказали, на какой они стадии реализации и какие возможности открыл перед ними сам конкурс. Sputnik"Детские комнаты в поликлиниках" Проект "Детские комнаты в поликлиниках" придуман и будет реализован Эсмой Колбая. Его идея заключается в создании безопасного и комфортного пространства для детей во время нахождения в медучреждениях. Это нужно для улучшения их психологического состояния во время прохождения осмотров и процедур.Проект реализуют в Сухуме, Гудаустком, Очамчырском, Галском и Гагрском районах.Что уже сделано: "Новые медиа Абхазии"Стране нужны талантливые медийщики, которые будут создавать позитивный медиа-контент – так считает автор проекта "Новые медиа Абхазии" Артур Чакрян. Конкурс "Новые медиа Абхазии" запустили по схеме российской программы по переподготовке медийщиков "Мастерская новых медиа". Участники смогут принять участие в лучших образовательных практиках от российских и абхазских экспертов, узнать о современных методиках в области медиа и ораторского искусства.Что получится в итоге? По замыслу автора проекта, это будет медиа-продукт, который будет рассказывать об Абхазии в позитивном ключе, продвигать ее имидж на международной информационной арене. Еще один итог проекта - появление в республике 50 грамотных специалистов в сфере медиа, "вооруженных" современными технологиями и методиками. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября. "Социальное такси" "Социальное такси" - первое такси в Абхазии для перевозки маломобильных граждан. По словам автора проекта Руслана Ласурия, идея у него возникла во время обучения в "Сенеже", когда представителям Абхазии рассказали про аналогичный проект, который работает в Нижнем Новгороде уже более десяти лет. Ласурия отметил, что перед реализацией проекта был проведен социальный опрос, авторы обсуждали эту тему с представителями Минсоцобеспечения и Ассоциации инвалидов Абхазии. Как оказалось, потенциальными клиентами социального такси могут стать более 500 человек. Благодаря социальному такси люди с ОВЗ смогут с комфортом добраться до точки назначения, посещать общественные и развлекательные мероприятия.Кроме того, диспетчерами такси также станут маломобильные граждане, а водители пройдут профподготовку в Минздраве Абхазии. "Экологический патруль"Избавиться от всех хаотичных свалок в Абхазии, возможно ли это? Автор проекта "Экологический патруль" Вячеслав Попов, уверен, что да. Более того, он знает, как это сделать и уже начал предпринимать конкретные шаги. В рамках проекта планируется провести республике восемь субботников во всех районах республики, убрать около 100 стихийных свалок. Первый шаг уже был сделан 2 августа - тогда за несколько часов около 70 человек вывезли 20 кубометров мусора. Задача проекта - наладить связь между представителями бизнеса, населением и органами власти в сфере контроля загрязнения окружающего пространства. Для этого будет создан чат-бот, куда участники смогут отправлять фотографии замусоренных объектов, а их владельцы или представители власти должны будут среагировать на замечание. Кроме того, Попов нацелен на введение в школе уроков экологии для формирования самосознания с раннего возраста. Вячеслав Попов утверждает, что конкурс "Команда Абхазии" стал для него возможностью лично поучаствовать в вопросах улучшения государства. "Доступная Страна души" Президент Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава стала финалисткой "Команды Абхазии" с проектом "Доступная Страна души".Проект предусматривает создание инклюзивных пляжей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый такой пляж уже открыли 6 августа в Сухуме. До конца 2025 года их планируют открыть еще семь, а также поставить в объектах по всей республике 3000 пандусов.Но это не все. По словам Гергедава, проект включает и разработку программ по реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, ветеранов СВО и других лиц с ограниченными возможностями. Всего до конца 2026 года будет проведено как минимум 30 программ. "Абхазский рубеж" "Абхазский рубеж" - это проект про новую спортивно-массовую зрелищную историю",- описывает свою идею автор Георгий Габуния. Рубеж - это комплекс препятствий, сочетающих природные и искусственные элементы. Но, по задумке автора, он включает не только спортивную составляющую.Участники смогу познакомиться с культурой Абхазии, так как во время проведения мероприятия будут привлекаться артисты, творческие коллективы, представлена национальная кухня и проведены мастер-классы. "Абхазский рубеж" пройдет в Очамчырском районе, а в организацию будут вовлечены местные жители, для которых проект станет способом дополнительного дохода. По словам Габуния, в одно мероприятие будут вовлечены до 1000 человек, а в год планируется провести четыре таких "рубежа". Конкурс "Команда Абхазии" Габуния назвал социальным лифтом для инициативных молодых людей и отметил, что он создает кадровый резерв для государства.

