Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Старые песни о главном: Джинал и Пачкория о популяризации абхазской народной музыки

20:52 11.08.2025
Музыкальный альбом RAIDA Надира Джинал и Тимура Пачкория попал в список самых прослушиваемых на многих стриминговых сервисах и чартах.
Музыкальный альбом RAIDA, состоящий из 14 треков, выпустили в июле Надир Джинал и Тимур Пачкория. Как заявляют сами авторы проекта, это не просто альбом, это культурный код Абхазии в цифровом формате.
Наиболее узнаваемой песней стала песня "Азамат", основанная на абхазской народной песне. Ее исполняет BLIZKEY. В альбом также вошли треки "Владислав", "Таиф", "Мадина", "Аста", и другие.
По словам авторов, прежде чем удалось вдохнуть новую жизнь в народные песни, они провели много часов за прослушиванием композиций, переведенных с виниловых пластинок в цифровой формат.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
0