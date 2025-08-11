https://sputnik-abkhazia.ru/20250811/starye-pesni-o-glavnom-dzhinal-i-pachkoriya-o-populyarizatsii-abkhazskoy-narodnoy-muzyki-1056847437.html

Старые песни о главном: Джинал и Пачкория о популяризации абхазской народной музыки

Музыкальный альбом RAIDA, состоящий из 14 треков, выпустили в июле Надир Джинал и Тимур Пачкория. Как заявляют сами авторы проекта, это не просто альбом, это культурный код Абхазии в цифровом формате. Наиболее узнаваемой песней стала песня "Азамат", основанная на абхазской народной песне. Ее исполняет BLIZKEY. В альбом также вошли треки "Владислав", "Таиф", "Мадина", "Аста", и другие.По словам авторов, прежде чем удалось вдохнуть новую жизнь в народные песни, они провели много часов за прослушиванием композиций, переведенных с виниловых пластинок в цифровой формат. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

