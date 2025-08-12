https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/kak-vychislit-telefonnykh-moshennikov-rasskazali-v-psb-1056849992.html

Как вычислить телефонных мошенников рассказали в ПСБ

Как вычислить телефонных мошенников рассказали в ПСБ

Sputnik Абхазия

В середине апреля ПСБ начал выдачу пенсионных карт жителям Абхазии, обладающим российским гражданством. 12.08.2025

Как вычислить телефонных мошенников рассказали в ПСБ. Настоящие сотрудники банков никогда: Часто мошенники присылают жертвам свои "документы и удостоверения", запугивают, торопят. Если есть сомнения в подлинности звонка, его нужно прервать и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты. Если мошенники уже получили какие-то данные, нужно удалить подозрительные приложения, заново войти в личный кабинет, проверить открытые счета и сменить все пароли. В середине апреля ПСБ начал выдачу пенсионных карт жителям Абхазии, обладающим российским гражданством. Карты получили более 20 тысяч человек. 10 июля в Сухуме открылось представительство банка.

