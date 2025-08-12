Абхазия
В середине апреля ПСБ начал выдачу пенсионных карт жителям Абхазии, обладающим российским гражданством.
Как вычислить телефонных мошенников - Sputnik Абхазия
Как вычислить телефонных мошенников рассказали в ПСБ. Настоящие сотрудники банков никогда:
не звонят в мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber и другие);
не требуют устанавливать приложения "для защиты личного кабинета",
или включить демонстрацию экрана,
или прислать полные данные карты или коды,
или перевести деньги на "безопасный счет".
Часто мошенники присылают жертвам свои "документы и удостоверения", запугивают, торопят.
Если есть сомнения в подлинности звонка, его нужно прервать и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне карты.
Если мошенники уже получили какие-то данные, нужно удалить подозрительные приложения, заново войти в личный кабинет, проверить открытые счета и сменить все пароли.
В середине апреля ПСБ начал выдачу пенсионных карт жителям Абхазии, обладающим российским гражданством. Карты получили более 20 тысяч человек.
10 июля в Сухуме открылось представительство банка.
