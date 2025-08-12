https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/latipov-rasskazal-o-pravilakh-nakhozhdeniya-inostrantsev-v-pogranzone-1056852045.html

Латипов рассказал о правилах нахождения иностранцев в погранзоне

В погранзону включен ряд сел Ткуарчалского и Галского районов, лицам, прописанным там, пропуска не нужны. 12.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Число иностранцев в пограничной с Грузией зоне растет в сезон сбора фундука, и они должны соблюдать определенные правила, заявил в интервью радио Sputnik начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов. Для въезда в зону необходим пропуск, выданный территориальными органами СГБ. В случае длительного пребывания — более трех суток, необходима регистрация в ОВД. За нарушение погранрежима накладывается штраф от 4800 до 6000 рублей, в случае неуплаты нарушителя ждет административный арест до 15 суток.В соответствии с законодательством в Галском районе погранзона занимает территорию от госграницы с Грузией до асфальтированной дороги Пичора — Ингур — Алакумхара. Погранзона в Ткуарчалском районе: от моста и развилки дорог "ИнгурГЭС-Эрицкали" — гора Айсырра — гора Жыпишха — гора Араведа — река Аалдзга.

