Латипов рассказал о правилах нахождения иностранцев в погранзоне
В погранзону включен ряд сел Ткуарчалского и Галского районов, лицам, прописанным там, пропуска не нужны.
11:47 12.08.2025 (обновлено: 12:08 12.08.2025)
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Число иностранцев в пограничной с Грузией зоне растет в сезон сбора фундука, и они должны соблюдать определенные правила, заявил в интервью радио Sputnik начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.
Он уточнил, что в эту зону включены некоторые села Галского и Ткуарчалского районов. Туда на заработки приезжают граждане других государств, в основном республик Центральной Азии.
Для въезда в зону необходим пропуск, выданный территориальными органами СГБ. В случае длительного пребывания — более трех суток, необходима регистрация в ОВД.
За нарушение погранрежима накладывается штраф от 4800 до 6000 рублей, в случае неуплаты нарушителя ждет административный арест до 15 суток.
В соответствии с законодательством в Галском районе погранзона занимает территорию от госграницы с Грузией до асфальтированной дороги Пичора — Ингур — Алакумхара.
Погранзона в Ткуарчалском районе: от моста и развилки дорог "ИнгурГЭС-Эрицкали" — гора Айсырра — гора Жыпишха — гора Араведа — река Аалдзга.