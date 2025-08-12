https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/minoborony-rf-opublikovalo-polnyy-tekst-zayavleniya-o-gotovyascheysya-provokatsii-kieva-1056865440.html

Минобороны РФ опубликовало полный текст заявления о готовящейся провокации Киева

Минобороны РФ опубликовало полный текст заявления о готовящейся провокации Киева

Sputnik Абхазия

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны пройти на Аляске 15 августа. 12.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-12T21:56+0300

2025-08-12T21:56+0300

2025-08-12T21:56+0300

новости

министерство обороны рф

россия

украина

сша

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/05/1056701727_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f8ebf7d96655d5be757c89469fb9cc1b.jpg

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало полный текст срочного заявления, касающегося провокации, которую Киев хочет предпринять перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.В заявлении говорится:"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа с.г. российско-американских переговоров. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты. В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/1056864246.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, министерство обороны рф, россия, украина, сша