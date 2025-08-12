Минобороны РФ опубликовало полный текст заявления о готовящейся провокации Киева

Абхазия
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало полный текст срочного заявления, касающегося провокации, которую Киев хочет предпринять перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.В заявлении говорится:"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа с.г. российско-американских переговоров. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты. В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах".
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должны пройти на Аляске 15 августа.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Министерство обороны России опубликовало полный текст срочного заявления, касающегося провокации, которую Киев хочет предпринять перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.
В заявлении говорится:
"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа с.г. российско-американских переговоров.
С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".
Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты.
В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах".
