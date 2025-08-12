https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/sotsializatsiya-i-razvitie-o-proekte-dlya-detey-s-ovz-muzyka-nas-svyazala-1056865570.html

Социализация и развитие: о проекте для детей с ОВЗ "Музыка нас связала"

Проект "Музыка нас связала" реализуется в Гудауте сотрудниками музыкальной академии "Хурма". В рамках проекта дети с ограниченными возможностями обучаются пению, актерскому мастерство и участвуют в мюзикле. По словам педагога по актерскому мастерству, режиссера-постановщика Елены Золотавиной, сначала дети стеснялись, но постепенно привыкли и втянулись в процесс. Они стали более открытыми, меньше стесняются проблем со здоровьем. Александр Грищенко преподает музыкальную арт-терапию. Его методика способствует развитию речевых навыков, моторики, пластики и фантазии. Всего в проекте принимают участие 29 человек. Вместе с детьми на занятия приходят также их родители. Как отметили педагоги, родители очень тепло их приняли и всячески помогают учителям в работе. 9 августа в Гудаутском доме культуры прошел сольный благотворительный концерт Александра Грищенко, в котором приняли участие также дети с ОВЗ. Все собранные средства будут направлены на лечение одного из подопечных фонда "Ашана". Кроме того, в ближайшем будущем рассматривается возможность реализация проекта совместно с РУСДРАМом. Подробнее в видео Sputnik.

