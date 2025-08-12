https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/sotsializatsiya-i-razvitie-o-proekte-dlya-detey-s-ovz-muzyka-nas-svyazala-1056865570.html
Социализация и развитие: о проекте для детей с ОВЗ "Музыка нас связала"
Социализация и развитие: о проекте для детей с ОВЗ "Музыка нас связала"
Sputnik Абхазия
В рамках проекта "Музыка нас связала" создаются мюзиклы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 12.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-12T22:04+0300
2025-08-12T22:04+0300
2025-08-12T22:04+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0c/1056862052_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a4d22914449432de2ba442dfa06ea853.jpg
Проект "Музыка нас связала" реализуется в Гудауте сотрудниками музыкальной академии "Хурма". В рамках проекта дети с ограниченными возможностями обучаются пению, актерскому мастерство и участвуют в мюзикле. По словам педагога по актерскому мастерству, режиссера-постановщика Елены Золотавиной, сначала дети стеснялись, но постепенно привыкли и втянулись в процесс. Они стали более открытыми, меньше стесняются проблем со здоровьем. Александр Грищенко преподает музыкальную арт-терапию. Его методика способствует развитию речевых навыков, моторики, пластики и фантазии. Всего в проекте принимают участие 29 человек. Вместе с детьми на занятия приходят также их родители. Как отметили педагоги, родители очень тепло их приняли и всячески помогают учителям в работе. 9 августа в Гудаутском доме культуры прошел сольный благотворительный концерт Александра Грищенко, в котором приняли участие также дети с ОВЗ. Все собранные средства будут направлены на лечение одного из подопечных фонда "Ашана". Кроме того, в ближайшем будущем рассматривается возможность реализация проекта совместно с РУСДРАМом. Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0c/1056862052_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_31b8f9700aa449c0fb12177de0267f13.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Социализация и развитие: о проекте для детей с ОВЗ "Музыка нас связала"
В рамках проекта "Музыка нас связала" создаются мюзиклы с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
Проект "Музыка нас связала" реализуется в Гудауте сотрудниками музыкальной академии "Хурма". В рамках проекта дети с ограниченными возможностями обучаются пению, актерскому мастерство и участвуют в мюзикле.
По словам педагога по актерскому мастерству, режиссера-постановщика Елены Золотавиной, сначала дети стеснялись, но постепенно привыкли и втянулись в процесс. Они стали более открытыми, меньше стесняются проблем со здоровьем.
Александр Грищенко преподает музыкальную арт-терапию. Его методика способствует развитию речевых навыков, моторики, пластики и фантазии.
Всего в проекте принимают участие 29 человек. Вместе с детьми на занятия приходят также их родители. Как отметили педагоги, родители очень тепло их приняли и всячески помогают учителям в работе.
9 августа в Гудаутском доме культуры прошел сольный благотворительный концерт Александра Грищенко, в котором приняли участие также дети с ОВЗ. Все собранные средства будут направлены на лечение одного из подопечных фонда "Ашана".
Кроме того, в ближайшем будущем рассматривается возможность реализация проекта совместно с РУСДРАМом.
Подробнее в видео Sputnik.