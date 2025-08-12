Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аполитика ду: адунеи аҿы имҩаԥысуа аполитикатә хҭысқәа рыхҳәаа
13:04
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гал араион аҿы ицоз адиспансеризациа хыркәшоуп: аихшьалақәа аҳақьым хада иҟынтә
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иааигәахеит аҵарашықәс ҿыц: Гәдоуҭа араион ашколқәа шазыҟаҵоу еилаҳкаауеит
13:33
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рҵарауаа Аҟәатәи абаӷәаза амшын аҵа еицҭырҵаауеит: археолог иҿцәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Новое звучание старых песен: авторы альбома "RAIDA" в эфире Sputnik
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Совет по противодействию незаконному обороту наркотиков будет действовать в Абхазии
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аибашьратә фырхаҵара Ахьӡ-Аԥша амузеии Псковтәи аҭоурыхтә музеи-ҳәырԥсарреи аус еицырулоит
18:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иааигәахеит аҵарашықәс ҿыц: Гәдоуҭа араион ашколқәа шазыҟаҵоу еилаҳкаауеит
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
18:34
10 мин
Выдача и замена паспортов: как проходит процесс в Абхазии
18:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
18:57
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аибашьратә фырхаҵара Ахьӡ-Аԥша амузеии Псковтәи аҭоурыхтә музеи-ҳәырԥсарреи аус еицырулоит
21:04
12 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Иааигәахеит аҵарашықәс ҿыц: Гәдоуҭа араион ашколқәа шазыҟаҵоу еилаҳкаауеит
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
21:34
10 мин
Выдача и замена паспортов: как проходит процесс в Абхазии
21:44
13 мин
Инструкция по применению
Как выбрать арбуз и дыню
21:57
2 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:09
10 мин
Аицәажәара
Араса сынтәатәи аҽаҩра Гал изеиԥшроу атәы
13:19
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
13:22
0 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Взаимный интерес
В Абхазии поставят мюзикл. Проект "Музыка нас связала"
14:44
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Ситуация на границе Крыма с Украиной
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 12.08.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российской территорией 25 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.Из них 22 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью, три – над Ставропольским краем.
09:00 12.08.2025 (обновлено: 10:58 12.08.2025)
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российской территорией 25 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.

Из них 22 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью, три – над Ставропольским краем.
