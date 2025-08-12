Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь

https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/sredstva-pvo-sbili-25-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-za-noch-1056848949.html
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 12.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-12T09:00+0300
2025-08-12T09:00+0300
2025-08-12T10:58+0300
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российской территорией 25 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.Из них 22 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью, три – над Ставропольским краем.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российской территорией 25 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:50 мск 11 августа до 03:40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в публикации.
Из них 22 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью, три – над Ставропольским краем.