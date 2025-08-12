https://sputnik-abkhazia.ru/20250812/sredstva-pvo-sbili-25-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-za-noch-1056848949.html

Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 12.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российской территорией 25 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.Из них 22 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской областью, три – над Ставропольским краем.

