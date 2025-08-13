https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/borba-s-boleznyu-statistika-i-lechenie-anua-o-situatsii-v-abkhazii-s-narkozavismostyu-1056867222.html

Борьба с болезнью, статистика и лечение: Ануа о ситуации в Абхазии с наркозависмостью

По поручению президента Абхазии Бадры Гунба в республике будет создан совет по противодействию незаконному обороту наркотиков. 13.08.2025, Sputnik Абхазия

Главный нарколог Абхазии Ирма Ануа в интервью радио Sputnik подчеркнула, что такое решение, предполагающее участие различных органов и ведомств, является своевременным и эффективным шагом в борьбе с наркозависимостью.По ее словам, за последние годы количество обращений в наркологический диспансер заметно выросло. Это может быть связано не только с ростом числа людей, страдающих зависимостью, но и с внешними факторами, такими как задержание крупного наркодилера и сокращение объемов наркотиков, поступающих в страну.На сегодняшний день на учете в наркологическом диспансере Абхазии состоит более 3,5 тысяч человек, из них около двух тысяч — с алкогольной зависимостью, остальные — с наркотической. По сравнению с прошлым годом количество пациентов увеличилось на 100 человек. Однако, как отметила Ануа, официальная статистика не отражает всей полноты картины.Также она обратила внимание на рост числа участников групп анонимных наркоманов. Так, если 14 лет назад в гагрской группе было всего несколько человек, то сегодня — около 100.По мнению Ануа, государство должно предусматривать квоты на реабилитацию наркозависимых в России — хотя бы для 20–30 человек в год. Кроме того, в самой республике необходимо создать хотя бы один небольшой реабилитационный центр.

