Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве в августе

Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве в августе

13.08.2025

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Международный фестиваль по скейтбордингу Grand Skate Tour - масштабное мероприятие, объединяющее любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира. В этом году в нем примут участие именитые спортсмены и деятели культуры. Среди них - пионер скейт-фотографии Мики Вучкович, документировавший скейтбординг в Москве еще на закате СССР. "Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате - расширенном как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, но и с точки зрения географического охвата – наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран. Особенно хочется отметить, что только в скейтбординге на сегодняшний день в России приезжают финалисты и призеры Олимпиады и Чемпионатов Мира, а также легенды скейтбординга прошлых лет", - отметил президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почетный председатель РФСО "Локомотив" Илья Вдовин. В программе уличный скейтбординг с участием лучших райдеров мира, скейт-дуэли, соревнования на самокатах, соревнования по роллер-спорту и лонгбордингу, а также мастер-классы, выставки и форумы.Записаться на мастер-классы и знакомиться с программой можно на сайте.

