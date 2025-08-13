Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве в августе

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
13:05
18 мин
Аицәажәара
Араса сынтәатәи аҽаҩра Гал изеиԥшроу атәы
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҳәынҭқар ҟьантаз" аус адырулоит Аԥсуа театр аҟны
13:33
16 мин
Аицәажәара
"Кьараз" акциа "Насыԥ зцу Сентиабр 1" сынтәагьы амҩаԥгара азгәаҭоуп
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии поставят мюзикл. Проект "Музыка нас связала"
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Очамчыра аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара иаҿуп
18:03
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
18:13
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ученые из Абхазии участвовали в Летнем институте РГГУ
18:34
16 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
18:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Очамчыра аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара иаҿуп
21:03
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
21:13
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ученые из Абхазии участвовали в Летнем институте РГГУ
21:34
16 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
21:50
9 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ачашәара асезон аатуеит: ашәарыцашьа аԥҟарақәа уи бзиа избо рҟынтә
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
14:04
26 мин
Такие обстоятельства
Сельхозугодия или туробъекты: Хутаба о переводе земель из одной категории в другую
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭырқәтәыла имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ретнокультуратә фестиваль: алахәыла лыҿцәажәара
18:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
18:22
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Каюн: об участии представителей Абхазии в Летней школе для педагогов в Санкт-Петербурге
18:34
12 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/grand-skate-tour-2025-proydet-v-moskve-v-avguste-1056882869.html
Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве в августе
Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве в августе
Sputnik Абхазия
С 14 по 24 августа 2025 года в московском парке "Ходынское поле" состоится международный фестиваль Grand Skate Tour. 13.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-13T18:18+0300
2025-08-13T18:18+0300
россия
новости
скейтборд
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056882678_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a227d86a7c507d04c8f4de646e1ad229.jpg
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Международный фестиваль по скейтбордингу Grand Skate Tour - масштабное мероприятие, объединяющее любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира. В этом году в нем примут участие именитые спортсмены и деятели культуры. Среди них - пионер скейт-фотографии Мики Вучкович, документировавший скейтбординг в Москве еще на закате СССР. "Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате - расширенном как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, но и с точки зрения географического охвата – наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран. Особенно хочется отметить, что только в скейтбординге на сегодняшний день в России приезжают финалисты и призеры Олимпиады и Чемпионатов Мира, а также легенды скейтбординга прошлых лет", - отметил президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почетный председатель РФСО "Локомотив" Илья Вдовин. В программе уличный скейтбординг с участием лучших райдеров мира, скейт-дуэли, соревнования на самокатах, соревнования по роллер-спорту и лонгбордингу, а также мастер-классы, выставки и форумы.Записаться на мастер-классы и знакомиться с программой можно на сайте.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056882678_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3055dad71ff4537a9edf5e98593817a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, новости, скейтборд
россия, новости, скейтборд

Grand Skate Tour 2025 пройдет в Москве в августе

18:18 13.08.2025
© Foto / GSTJuan Vallejo из Колумбии на GST2023 в Парке Горького.
Juan Vallejo из Колумбии на GST2023 в Парке Горького. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2025
© Foto / GST
Подписаться
С 14 по 24 августа 2025 года в московском парке "Ходынское поле" состоится международный фестиваль Grand Skate Tour.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Международный фестиваль по скейтбордингу Grand Skate Tour - масштабное мероприятие, объединяющее любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира.

В этом году в нем примут участие именитые спортсмены и деятели культуры. Среди них - пионер скейт-фотографии Мики Вучкович, документировавший скейтбординг в Москве еще на закате СССР.
Фестиваль соберет более 5 000 человек из более 60 стран мира.
"Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате - расширенном как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, но и с точки зрения географического охвата – наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран. Особенно хочется отметить, что только в скейтбординге на сегодняшний день в России приезжают финалисты и призеры Олимпиады и Чемпионатов Мира, а также легенды скейтбординга прошлых лет", - отметил президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почетный председатель РФСО "Локомотив" Илья Вдовин.

В программе уличный скейтбординг с участием лучших райдеров мира, скейт-дуэли, соревнования на самокатах, соревнования по роллер-спорту и лонгбордингу, а также мастер-классы, выставки и форумы.

Записаться на мастер-классы и знакомиться с программой можно на сайте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0