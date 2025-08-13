К 100-летию Маргариты Ладария — жизнь, посвященная науке и образованию

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Маргариты Глебовны Ладария — выдающегося ученого-литературоведа, доктора филологических наук, профессора Абхазского государственного университета и академика Академии наук Абхазии.
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Маргарита Глебовна начала профессиональный путь в 1948 году, окончив филологический факультет МГПИ имени Владимира Потемкина. Первые шаги в педагогике она сделала, преподавая русский язык и литературу в школе в Киеве. Уже в 1952 году защитила кандидатскую диссертацию по роману Ивана Тургенева "Накануне".
Нателла Бахия - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2020
Радио
Бахия о Маргарите Ладария: в ней всегда были благородство и аристократизм
13 августа 2020, 16:28
С 1953 года вся ее деятельность была связана с Абхазией. В Сухумском государственном пединституте и АГУ она прошла путь от старшего преподавателя до заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы. В 1984 году Маргарита Глебовна защитила докторскую диссертацию на тему "Иван Тургенев и писатели Франции XIX века".
Ученый авторитет Маргариты Ладария подтверждается тремя монографиями, учебными пособиями и более чем 20 научно-методическими публикациями. Ее исследования в области творчества Тургенева, связи с французскими писателями — Бальзаком, Флобером, Гюго и другими — считаются важным вкладом в филологию. Помимо этого, она анализировала произведения абхазских писателей, таких как Баграт Шинкуба и Георгий Гулиа.
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 31.07.2025
В Абхазии
Две новые мемориальные доски установят в Сухуме
31 июля, 18:04
За заслуги в науке и образовании Маргарита Глебовна была удостоена звания "Заслуженный работник высшей школы Абхазской АССР", награждена медалями "За доблестный труд" и "За отличные успехи в работе", орденами "Знак Почета" и "Ахьдз-Апша" II степени.
Маргарита Ладария активно участвовала в научной жизни, была членом межвузовских тургеневских конференций и автором значимых трудов.
Ее многолетний труд и вклад в развитие науки и образования оставили глубокий след в истории Абхазии.
Маргарита Ладария - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2020
В Абхазии
"Тургеневская аристократка": в память о Маргарите Ладария
13 августа 2020, 14:34
0