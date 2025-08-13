https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/letniy-institut-v-rggu-chto-dal-forum-abkhazskim-studentam--1056867354.html
Летний институт в РГГУ: что дал форум абхазским студентам
Молодые ученые-историки из Абхазии стали участниками Летнего института на базе Российского государственного гуманитарного университета. 13.08.2025, Sputnik Абхазия
Об участии в Летнем институте, программе обучения и полученных результатах в интервью радио Sputnik рассказал студент второго курса магистратуры АГУ Кирилл Казнафер-оглы."Это не первый мой опыт участия в форуме, но самый продолжительный по времени. Летний институт — это насыщенная и интенсивная программа, включающая большое количество лекций, образовательных блоков, а также интересные экскурсии не только по Москве, но и по другим городам", — поделился он.Обучение проходило с 27 июля по 10 августа. В рамках программы Летнего института историки, политологи, преподаватели, кандидаты и доктора наук собираются для обмена опытом, установления научных контактов и повышения квалификации.
