https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/letniy-institut-v-rggu-chto-dal-forum-abkhazskim-studentam--1056867354.html

Летний институт в РГГУ: что дал форум абхазским студентам

Летний институт в РГГУ: что дал форум абхазским студентам

Sputnik Абхазия

Молодые ученые-историки из Абхазии стали участниками Летнего института на базе Российского государственного гуманитарного университета. 13.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-13T10:20+0300

2025-08-13T10:20+0300

2025-08-13T10:20+0300

в абхазии

абхазия

новости

агу

форумы

мультимедиа

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0c/1056860699_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_40f386ed62395800601d5d503226170c.jpg

Об участии в Летнем институте, программе обучения и полученных результатах в интервью радио Sputnik рассказал студент второго курса магистратуры АГУ Кирилл Казнафер-оглы."Это не первый мой опыт участия в форуме, но самый продолжительный по времени. Летний институт — это насыщенная и интенсивная программа, включающая большое количество лекций, образовательных блоков, а также интересные экскурсии не только по Москве, но и по другим городам", — поделился он.Обучение проходило с 27 июля по 10 августа. В рамках программы Летнего института историки, политологи, преподаватели, кандидаты и доктора наук собираются для обмена опытом, установления научных контактов и повышения квалификации.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, агу, форумы, мультимедиа, видео, видео