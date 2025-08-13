Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Летний институт в РГГУ: что дал форум абхазским студентам

10:20 13.08.2025
Молодые ученые-историки из Абхазии стали участниками Летнего института на базе Российского государственного гуманитарного университета.
Об участии в Летнем институте, программе обучения и полученных результатах в интервью радио Sputnik рассказал студент второго курса магистратуры АГУ Кирилл Казнафер-оглы.
"Это не первый мой опыт участия в форуме, но самый продолжительный по времени. Летний институт — это насыщенная и интенсивная программа, включающая большое количество лекций, образовательных блоков, а также интересные экскурсии не только по Москве, но и по другим городам", — поделился он.
Обучение проходило с 27 июля по 10 августа. В рамках программы Летнего института историки, политологи, преподаватели, кандидаты и доктора наук собираются для обмена опытом, установления научных контактов и повышения квалификации.
