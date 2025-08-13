https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/premiya-evraziya-kak-ukrepit-sotrudnichestvo-stran-sng--1056878499.html

Премия "Евразия": как укрепить сотрудничество стран СНГ

Видеомост Сухум — Москва, посвященный проведению премии "Евразия", состоялся в пресс-центре Sputnik.

По словам советника президента Абхазии, члена экспертного совета премии Беллы Агрба, Абхазия активно участвует в проектах, которые проводятся АНО "Евразия".Она отметила, что в условиях глобального разделения и роста международной напряженности особую ценность приобретают инициативы, объединяющие народы и государства.Музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба стал участником международной премии "Евразия". "Мы работаем с вокалистами, инструменталистами, с музыкантами, делимся своим опытом, приглашаем на мастер-классы исполнителей, зарекомендовавших себя в международном сообществе", — отметила она. Певец Дмитрий Пипия также принимает участие в "Евразии" Премия "Евразия" пройдет в четыре этапа: прием заявок — до 31 августа, экспертная оценка — 8-28 сентября, голосование — 6-19 октября, награждение победителей — 29 октября. Она охватывает 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Лидер Евразии", "По зову сердца", "Память поколений", "Дело сердца", "Голос Евразии", "Мосты дружбы", "Яркий старт" и "Общественное признание".

