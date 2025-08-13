Премия "Евразия": как укрепить сотрудничество стран СНГ

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
13:05
18 мин
Аицәажәара
Араса сынтәатәи аҽаҩра Гал изеиԥшроу атәы
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҳәынҭқар ҟьантаз" аус адырулоит Аԥсуа театр аҟны
13:33
16 мин
Аицәажәара
"Кьараз" акциа "Насыԥ зцу Сентиабр 1" сынтәагьы амҩаԥгара азгәаҭоуп
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии поставят мюзикл. Проект "Музыка нас связала"
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Очамчыра аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара иаҿуп
18:03
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
18:13
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ученые из Абхазии участвовали в Летнем институте РГГУ
18:34
16 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
18:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Очамчыра аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара иаҿуп
21:03
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
21:13
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ученые из Абхазии участвовали в Летнем институте РГГУ
21:34
16 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
21:50
9 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ачашәара асезон аатуеит: ашәарыцашьа аԥҟарақәа уи бзиа избо рҟынтә
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
14:04
26 мин
Такие обстоятельства
Сельхозугодия или туробъекты: Хутаба о переводе земель из одной категории в другую
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭырқәтәыла имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ретнокультуратә фестиваль: алахәыла лыҿцәажәара
18:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
18:22
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Каюн: об участии представителей Абхазии в Летней школе для педагогов в Санкт-Петербурге
18:34
12 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/premiya-evraziya-kak-ukrepit-sotrudnichestvo-stran-sng--1056878499.html
Премия "Евразия": как укрепить сотрудничество стран СНГ
Премия "Евразия": как укрепить сотрудничество стран СНГ
Sputnik Абхазия
Видеомост Сухум — Москва, посвященный проведению премии "Евразия", состоялся в пресс-центре Sputnik. 13.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-13T15:29+0300
2025-08-13T17:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео из пресс-центра
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056878088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67abed6f9d86416153b9b149e8c42205.jpg
По словам советника президента Абхазии, члена экспертного совета премии Беллы Агрба, Абхазия активно участвует в проектах, которые проводятся АНО "Евразия".Она отметила, что в условиях глобального разделения и роста международной напряженности особую ценность приобретают инициативы, объединяющие народы и государства.Музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба стал участником международной премии "Евразия". "Мы работаем с вокалистами, инструменталистами, с музыкантами, делимся своим опытом, приглашаем на мастер-классы исполнителей, зарекомендовавших себя в международном сообществе", — отметила она. Певец Дмитрий Пипия также принимает участие в "Евразии" Премия "Евразия" пройдет в четыре этапа: прием заявок — до 31 августа, экспертная оценка — 8-28 сентября, голосование — 6-19 октября, награждение победителей — 29 октября. Она охватывает 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Лидер Евразии", "По зову сердца", "Память поколений", "Дело сердца", "Голос Евразии", "Мосты дружбы", "Яркий старт" и "Общественное признание".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056878088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a368045e300b0328af2ac702cd0af0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, видео из пресс-центра, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео из пресс-центра, мультимедиа, видео

Премия "Евразия": как укрепить сотрудничество стран СНГ

15:29 13.08.2025 (обновлено: 17:53 13.08.2025)
© Видео /Sputnik
Подписаться
Видеомост Сухум — Москва, посвященный проведению премии "Евразия", состоялся в пресс-центре Sputnik.
По словам советника президента Абхазии, члена экспертного совета премии Беллы Агрба, Абхазия активно участвует в проектах, которые проводятся АНО "Евразия".

Она отметила, что в условиях глобального разделения и роста международной напряженности особую ценность приобретают инициативы, объединяющие народы и государства.

Музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба стал участником международной премии "Евразия".

"Мы работаем с вокалистами, инструменталистами, с музыкантами, делимся своим опытом, приглашаем на мастер-классы исполнителей, зарекомендовавших себя в международном сообществе", — отметила она.

Певец Дмитрий Пипия также принимает участие в "Евразии"
Премия "Евразия" пройдет в четыре этапа: прием заявок — до 31 августа, экспертная оценка — 8-28 сентября, голосование — 6-19 октября, награждение победителей — 29 октября.
Она охватывает 10 номинаций: "Язык мира", "Культурный код", "Лидер Евразии", "По зову сердца", "Память поколений", "Дело сердца", "Голос Евразии", "Мосты дружбы", "Яркий старт" и "Общественное признание".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0