СВО: прорыв ВС России на Краматорском направлении

СВО: прорыв ВС России на Краматорском направлении

Российские войска прорвали оборону противника на глубину до 12 километров в районе Доброполья в Донбассе, и развивают успех на Краматорском направлении. 13.08.2025, Sputnik Абхазия

Это тяжелейший удар для украинских "фортеций" в Покровске и Константиновке, которые все более напоминают "котлы", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие трое суток прорвали оборону ВСУ на участке около 5 км по фронту и до 12 км в глубину в районе населенных пунктов Вольное, Рубежное (левый фланг), Кучеров Яр, Золотой Колодезь (правый фланг). Российские подразделения вышли к селу Нововодяное, блокировали важную для логистики бандеровцев автодорогу Доброполье-Краматорск, и развивают успех.Российские ДРГ действуют непосредственно в селе Доброполье – уничтожают штабы и боевую технику противника. Только за минувшие сутки войска группировки "Центр" разгромили формирования девяти бригад и одного штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман, Димитров, Муравка, Дачное, Суворово, Родинское, Удачное, Красноармейск. Августовский прорыв "накрыл" новейшие фортификационные сооружения, значительную часть оборонительной линии ВСУ в районе Золотого Колодезя.Украинское командование планировало надолго задержать здесь российское наступление, а теперь лихорадочно строит новую линию обороны близ Краматорска. С октября 2014 года этот город использовался в качестве административного центра оккупированной бандеровцами части Донбасса. Ситуация критическая, в ночь на 12 августа началась принудительная эвакуация населения Сергеевки, Камышевахи и других населенных пунктов в полосе фортификаций и минных заграждений – фактически в пригородах Краматорска (российские передовые подразделения находятся в 30 км и в 25 минутах езды по автодороге ТО514).При отсутствии серьезных резервов, отдельный ночной кошмар украинского генштаба – вероятный бросок российских войск на Павлоград сопредельной Днепропетровской области. Прифронтовым тылом ВСУ овладевают панические настроения (CNN – свидетель), дополнительно подогреваемые мирными инициативами президента США Дональда Трампа. Впрочем, украинское командование традиционно опровергает информацию о прорыве в районе Покровско-Мирноградской агломерации.Оперативный просторГлубина прорыва на Краматорском направлении позволяет группировке войск "Центр" быстрее захлопнуть два котла (Покровск – южнее, Константиновка – севернее), и двигаться дальше. Здесь появляется выбор: Славянско-Краматорская агломерация – главный и последний крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе, или выход на оперативный простор Днепропетровской области. Генштабу ВС РФ виднее.Российские войска продолжают охват Покровска, штурмовые группы с двух сторон вошли в город Родинское – в 3 км севернее агломерации. Многотысячная группировка ВСУ в Покровске утратила возможность организованного выхода из "огневого мешка".Неслучайно популярный западный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке сообщил: Российская армия имеет все необходимые условия для стратегического прорыва, время/резервы Киева ограничены, и "в ближайшие часы решится судьба оставшихся под контролем Украины 29 процентов территории Донбасса". Заметим, судьба российского Донбасса от бандеровского режима в Киеве давно не зависит, а будущее украинской государственности по-прежнему определяет Россия.На этом мрачном для Евросоюза фоне "железный канцлер" ФРГ Фридрих Мерц продолжает безрассудно рисовать "красные линии" для Дональда Трампа, которые должны привести к "поражению России" в прокси-войне. Украина и ее европейские сторонники 11 августа пытались экстренно переговорить с президентом США Дональдом Трампом, чтобы защитить свои интересы в преддверии его важной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа. Заметим, повестка саммита на Аляске может оказаться значительно шире, а интересы киевского режима и "раскулаченного" ЕС – отнюдь не главное.Активизация американского миролюбия связана не столько с "Нобелевской мечтой" Трампа, сколько с объективной деградацией ВСУ и ресурсов НАТО. Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее совершил визит в Киев для оценки реального положения прокси-войск – на фронте и в тылу. Отставной американский генерал лично принял доклады главкома ВСУ, начальников украинского Генштаба и военной разведки, побеседовал с руководителем Нацгвардии. Трамп получил исчерпывающую информацию, оперативно и без "перфомансов" киевского пианиста. В тот же день ультимативно-переговорный процесс по Украине получил новый импульс, на горизонте замаячила Аляска, с болезненным для бандеровцев принуждением к миру.Вашингтону очень не хочется повторять в Киеве позорную "эвакуацию", отработанную ранее в Сайгоне и Кабуле. С другой стороны, важно сохранить бандеровский "биоматериал", на случай нового похода Drang nach Osten за ресурсами России. История войн Соединенных Штатов в разных точках планеты всегда обещает продолжение. И журнал The American Conservative сегодня предупредил об опасности "нового кавказского вмешательства Америки". Не такая уж отдельная тема – обсудим позже.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

