Укрепление берегов, ремонт путей и станций: Куруа рассказал о работе АЖД

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
13:05
18 мин
Аицәажәара
Араса сынтәатәи аҽаҩра Гал изеиԥшроу атәы
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аҳәынҭқар ҟьантаз" аус адырулоит Аԥсуа театр аҟны
13:33
16 мин
Аицәажәара
"Кьараз" акциа "Насыԥ зцу Сентиабр 1" сынтәагьы амҩаԥгара азгәаҭоуп
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
В Абхазии поставят мюзикл. Проект "Музыка нас связала"
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Очамчыра аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара иаҿуп
18:03
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
18:13
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ученые из Абхазии участвовали в Летнем институте РГГУ
18:34
16 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
18:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Очамчыра аӡымҩангага аиҭашьақәыргылара иаҿуп
21:03
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Алагерь "Ахьышьҭра" аҩбатәи агәыԥ ахәыҷқәа аднакылеит
21:13
17 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Ученые из Абхазии участвовали в Летнем институте РГГУ
21:34
16 мин
Турбаза
Туристические проекты и свободные ниши туротрасли Абхазии
21:50
9 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
13:21
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ачашәара асезон аатуеит: ашәарыцашьа аԥҟарақәа уи бзиа избо рҟынтә
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
14:04
26 мин
Такие обстоятельства
Сельхозугодия или туробъекты: Хутаба о переводе земель из одной категории в другую
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭырқәтәыла имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ретнокультуратә фестиваль: алахәыла лыҿцәажәара
18:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
18:22
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Каюн: об участии представителей Абхазии в Летней школе для педагогов в Санкт-Петербурге
18:34
12 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭырқәтәыла имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ретнокультуратә фестиваль: алахәыла лыҿцәажәара
21:04
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Фҩык аҿар Красноиарск агастрономиа аинститут иахыԥхьаӡалахеит: урҭ ируаӡәкхаз иҿцәажәара
21:22
8 мин
Интервью
Каюн: об участии представителей Абхазии в Летней школе для педагогов в Санкт-Петербурге
21:34
12 мин
Посредник
Развитие АЖД: работы по восстановлению путей и станций
21:46
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/ukreplenie-beregov-remont-putey-i-stantsiy-kurua-rasskazal-o-rabote-azhd--1056884745.html
Укрепление берегов, ремонт путей и станций: Куруа рассказал о работе АЖД
Укрепление берегов, ремонт путей и станций: Куруа рассказал о работе АЖД
Sputnik Абхазия
Абхазские железные дороги проводят берегоукрепительные работы, ремонт путей и восстановление вокзалов и станций. 13.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-13T20:29+0300
2025-08-13T20:29+0300
в абхазии
абхазия
новости
абхазская железная дорога
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056884842_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_62251dfc7d875d951c176d8a5e4a2283.jpg
У предприятия появилась возможность проводить не только текущие и аварийные, но и плановые ремонтные работы, сообщил в эфире радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.В их числе ремонт железнодорожных путей от Гудаутского до Очамчырского районов, восстановление вокзалов и станций, а также берегоукрепительные работы.Кроме того, в Абхазии побывали российские специалисты, которые обследовали состояние железнодорожных тоннелей с применением современных технологий. Полученные данные проходят обработку.По словам Куруа, пассажиропоток АЖД продолжает расти. В настоящее время ежедневно курсируют два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также электропоезд ”Диаскурия” из Сочи, который с момента запуска перевез около 70 тысяч пассажиров. Заполняемость ”Диаскурии” составила 70–75%.Запуск электропоезда и продление его маршрута до Сухума позволили охватить не только Гагрский район, но и Гудаутский, Сухумский районы, а также столицу республики.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0d/1056884842_101:0:1541:1080_1920x0_80_0_0_c2dae9d4c51a9177e25b4c572c08f51f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, абхазская железная дорога, мультимедиа, видео, видео
абхазия, новости, абхазская железная дорога, мультимедиа, видео, видео

Укрепление берегов, ремонт путей и станций: Куруа рассказал о работе АЖД

20:29 13.08.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Абхазские железные дороги проводят берегоукрепительные работы, ремонт путей и восстановление вокзалов и станций.
У предприятия появилась возможность проводить не только текущие и аварийные, но и плановые ремонтные работы, сообщил в эфире радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.
В их числе ремонт железнодорожных путей от Гудаутского до Очамчырского районов, восстановление вокзалов и станций, а также берегоукрепительные работы.
Кроме того, в Абхазии побывали российские специалисты, которые обследовали состояние железнодорожных тоннелей с применением современных технологий. Полученные данные проходят обработку.
По словам Куруа, пассажиропоток АЖД продолжает расти. В настоящее время ежедневно курсируют два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также электропоезд ”Диаскурия” из Сочи, который с момента запуска перевез около 70 тысяч пассажиров. Заполняемость ”Диаскурии” составила 70–75%.
Запуск электропоезда и продление его маршрута до Сухума позволили охватить не только Гагрский район, но и Гудаутский, Сухумский районы, а также столицу республики.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0