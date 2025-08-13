https://sputnik-abkhazia.ru/20250813/ukreplenie-beregov-remont-putey-i-stantsiy-kurua-rasskazal-o-rabote-azhd--1056884745.html
Укрепление берегов, ремонт путей и станций: Куруа рассказал о работе АЖД
Укрепление берегов, ремонт путей и станций: Куруа рассказал о работе АЖД
Абхазские железные дороги проводят берегоукрепительные работы, ремонт путей и восстановление вокзалов и станций.
У предприятия появилась возможность проводить не только текущие и аварийные, но и плановые ремонтные работы, сообщил в эфире радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.В их числе ремонт железнодорожных путей от Гудаутского до Очамчырского районов, восстановление вокзалов и станций, а также берегоукрепительные работы.Кроме того, в Абхазии побывали российские специалисты, которые обследовали состояние железнодорожных тоннелей с применением современных технологий. Полученные данные проходят обработку.По словам Куруа, пассажиропоток АЖД продолжает расти. В настоящее время ежедневно курсируют два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также электропоезд ”Диаскурия” из Сочи, который с момента запуска перевез около 70 тысяч пассажиров. Заполняемость ”Диаскурии” составила 70–75%.Запуск электропоезда и продление его маршрута до Сухума позволили охватить не только Гагрский район, но и Гудаутский, Сухумский районы, а также столицу республики.
