На состав российской делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Путин встретится с Трампом в 22:30 по московскому времени и пройдет в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Планируется, что лидеры двух стран обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.
Аляска перед встречей президентов России и США

16:52 15.08.2025
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в городе Анкоридж на Аляске сегодня, 15 августа.
На состав российской делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Путин встретится с Трампом в 22:30 по московскому времени и пройдет в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Планируется, что лидеры двух стран обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевший из московского аэропорта "Внуково", прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда &quot;Россия&quot;, вылетевший из московского аэропорта &quot;Внуково&quot;, прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевший из московского аэропорта "Внуково", прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса.

© Sputnik / Alexei Alekseyev / Перейти в фотобанк

Журналисты готовятся к исторической встрече.

Журналисты готовятся к исторической встрече. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Alexei Alekseyev
/
Перейти в фотобанк

Журналисты готовятся к исторической встрече.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

В последний раз Владимир Путин посещал США в 2015 году.

В последний раз Владимир Путин посещал США в 2015 году. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

В последний раз Владимир Путин посещал США в 2015 году.

© AP Photo Jae C. Hong

Тогда он выступал на Генассамблее ООН и встречался с Бараком Обамой.

Тогда он выступал на Генассамблее ООН и встречался с Бараком Обамой. - Sputnik Абхазия
4/10
© AP Photo Jae C. Hong

Тогда он выступал на Генассамблее ООН и встречался с Бараком Обамой.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Встречу будут освещать и российские СМИ.

Встречу будут освещать и российские СМИ. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Встречу будут освещать и российские СМИ.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Журналистов поселили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки мест размещения в городе.

Журналистов поселили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки мест размещения в городе. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Журналистов поселили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки мест размещения в городе.

© Sputnik / Alexei Alekseyev / Перейти в фотобанк

В состав американской делегации вошли Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, спецпосланник президента Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В состав американской делегации вошли Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, спецпосланник президента Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Alexei Alekseyev
/
Перейти в фотобанк

В состав американской делегации вошли Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, спецпосланник президента Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Планируется, что президенты обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

Планируется, что президенты обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Планируется, что президенты обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

Встреча начнется в 22:30 по московскому времени. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

© AP Photo Jae C. Hong

Сотни тысяч людей по всему миру возлагают на нее большие надежды.

Сотни тысяч людей по всему миру возлагают на нее большие надежды. - Sputnik Абхазия
10/10
© AP Photo Jae C. Hong

Сотни тысяч людей по всему миру возлагают на нее большие надежды.

