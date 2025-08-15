https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/1056917774.html

Аляска перед встречей президентов России и США

Аляска перед встречей президентов России и США

Sputnik Абхазия

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в городе Анкоридж на Аляске сегодня, 15 августа. 15.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-15T16:52+0300

2025-08-15T16:52+0300

2025-08-15T16:52+0300

фото

мультимедиа

аляска

сша

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0f/1056917953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10e60de53a9b71d3a71f8ad8b6620c2b.jpg

На состав российской делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Путин встретится с Трампом в 22:30 по московскому времени и пройдет в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Планируется, что лидеры двух стран обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.

аляска

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, аляска, сша