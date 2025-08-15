Аляска перед встречей президентов России и США

На состав российской делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Путин встретится с Трампом в 22:30 по московскому времени и пройдет в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Планируется, что лидеры двух стран обсудят варианты долгосрочного урегулирования ситуации на Украине.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в городе Анкоридж на Аляске сегодня, 15 августа.
В состав американской делегации вошли Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, спецпосланник президента Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
