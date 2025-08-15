Красота под угрозой: почему жителей Абхазии волнуют проблемы экологии

Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Уже доступны результаты двух исследований, касающихся историко-культурного наследия и социально-экономической сферы. Третье исследование касается состояния экологии. Что показал опрос, как реагировать на эти данные и где они будут использованы, рассказала в эфире радио Sputnik социолог, доцент МГУ Мария Филь. Она уточнила, что экологические вопросы стоят на четвертом месте по степени значимости, согласно результатам опросов. По ее словам, проведенное социологическое исследование показало, что вопросы экологии тревожит население даже больше, чем развитие туризма. "Это очень такой серьезный показатель, потому что понятно, что на первых местах образование, здравоохранение, сельское хозяйство, это какие-то более такие, на первый взгляд, фундаментальные вещи, связанные с экономической жизнью, вообще с благосостоянием населения, конечно же. Но то, что экологическая тематика на четвертом месте, это сигнал для общества и для властей, что этой темой надо более пристально заниматься", – считает Филь. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
22:19 15.08.2025
Абхазский государственный университет и МГУ проводят совместные исследования, изучают мнение жителей Абхазии по различным вопросам.
Уже доступны результаты двух исследований, касающихся историко-культурного наследия и социально-экономической сферы. Третье исследование касается состояния экологии.
Что показал опрос, как реагировать на эти данные и где они будут использованы, рассказала в эфире радио Sputnik социолог, доцент МГУ Мария Филь.
Она уточнила, что экологические вопросы стоят на четвертом месте по степени значимости, согласно результатам опросов.
По ее словам, проведенное социологическое исследование показало, что вопросы экологии тревожит население даже больше, чем развитие туризма.
"Это очень такой серьезный показатель, потому что понятно, что на первых местах образование, здравоохранение, сельское хозяйство, это какие-то более такие, на первый взгляд, фундаментальные вещи, связанные с экономической жизнью, вообще с благосостоянием населения, конечно же. Но то, что экологическая тематика на четвертом месте, это сигнал для общества и для властей, что этой темой надо более пристально заниматься", – считает Филь.
