Путин поздравил Гунба с днем рождения

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:07
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Подписаться
14 августа Бадре Гунба исполнилось 44 года, по словам пресс-секретаря главы государства, Гунба не отмечает свой день рождения все послевоенные годы, так как считает недопустимым проведение праздника в День памяти защитников Отечества.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Бадру Гунба с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Российский лидер подчеркнул, что встречи в Москве весной подтвердили союзнический характер отношений между двумя государствами.
"Мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества — на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", — говорится в тексте.
С днем рождения президента Абхазии поздравили глава Южной Осетии Алан Гаглоев, руководители федеральных ведомств и субъектов России.
14 августа Бадре Гунба исполнилось 44 года. Ранее пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа заявлял СМИ, что глава государства не отмечает свой день рождения в День памяти защитников Отечества. Администрация президента также не публиковала поздравительные телеграммы.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2025
В Абхазии
Бадра Гунба обратился к народу Абхазии в годовщину начала ОВНА
Вчера, 09:20
