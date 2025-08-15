https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/putin-pozdravil-gunba-s-dnem-rozhdeniya-1056912906.html

Путин поздравил Гунба с днем рождения

14 августа Бадре Гунба исполнилось 44 года, по словам пресс-секретаря главы государства, Гунба не отмечает свой день рождения все послевоенные годы, так как... 15.08.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Бадру Гунба с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Российский лидер подчеркнул, что встречи в Москве весной подтвердили союзнический характер отношений между двумя государствами. "Мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества — на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", — говорится в тексте. С днем рождения президента Абхазии поздравили глава Южной Осетии Алан Гаглоев, руководители федеральных ведомств и субъектов России. 14 августа Бадре Гунба исполнилось 44 года. Ранее пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа заявлял СМИ, что глава государства не отмечает свой день рождения в День памяти защитников Отечества. Администрация президента также не публиковала поздравительные телеграммы.

