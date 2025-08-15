https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/torzhestvennoe-zasedanie-ko-dnyu-dobrovoltsa-nachalos-v-gudaute-1056915334.html
Торжественное заседание ко Дню добровольца началось в Гудауте
Торжественное заседание ко Дню добровольца началось в Гудауте
15.08.2025
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Торжественное заседание, посвященное Дню добровольца, началось в Доме культуры Гудауты имени Руфета Дасания.В нем приняли участие президент Бадра Гунба, члены правительства, добровольцы, общественность. Глава государства отметил, что праздник имеет особое значение для народа Абхазии. На следующий же день после начала войны в республику прибыли первые добровольцы, уроженцы братских северокавказских республик, юга России, представители абхазской диаспоры за рубежом принимали участие в боевых операциях как на Западном, так и на Восточном фронтах, добавил он.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Торжественное заседание, посвященное Дню добровольца, началось в Доме культуры Гудауты имени Руфета Дасания.
В нем приняли участие президент Бадра Гунба, члены правительства, добровольцы, общественность.
Глава государства отметил, что праздник имеет особое значение для народа Абхазии. На следующий же день после начала войны в республику прибыли первые добровольцы, уроженцы братских северокавказских республик, юга России, представители абхазской диаспоры за рубежом принимали участие в боевых операциях как на Западном, так и на Восточном фронтах, добавил он.
"Абхазское государство будет делать все возможное для поддержки добровольцев, их родителей и детей. Абхазия – ваша родина. Вы – дорогие и близкие сердцу каждого абхаза люди", – подчеркнул Гунба.
15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. На следующий же день после начала войны для борьбы с грузинскими оккупантами в республику прибыли первые бойцы доброй воли Всего на защиту Абхазии встали более двух тысяч уроженцев республик Северного Кавказа и других регионов России, Турции, Сирии.