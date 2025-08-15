Торжественное заседание ко Дню добровольца началось в Гудауте

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Дбар ихьз зху амузеи харҭәаахеит Руслан Габлиа иусумаҭақәа рыла
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал араион аҿы аҵарашықәс рышҽазыҟарҵо еилаҳкаауеит
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение Сухума: новые скважины, состояние коммуникаций, аварийные отключения
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Земельный вопрос и кадастр в Абхазии: мнение экономиста
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
18:04
25 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
33 года со дня начала Отечественной войны народа Абхазии: что интересует ученых?
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
18:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
21:04
25 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
33 года со дня начала Отечественной войны народа Абхазии: что интересует ученых?
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
21:55
5 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Дополнительное время
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:07
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/torzhestvennoe-zasedanie-ko-dnyu-dobrovoltsa-nachalos-v-gudaute-1056915334.html
Торжественное заседание ко Дню добровольца началось в Гудауте
Торжественное заседание ко Дню добровольца началось в Гудауте
Sputnik Абхазия
Впервые День добровольца торжественно отметили в Абхазии 15 августа 2012 года. 15.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-15T11:31+0300
2025-08-15T14:48+0300
абхазия
день добровольца
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102259/36/1022593689_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_00b6d35147914bdfc83f29ff9ddf8446.jpg
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Торжественное заседание, посвященное Дню добровольца, началось в Доме культуры Гудауты имени Руфета Дасания.В нем приняли участие президент Бадра Гунба, члены правительства, добровольцы, общественность. Глава государства отметил, что праздник имеет особое значение для народа Абхазии. На следующий же день после начала войны в республику прибыли первые добровольцы, уроженцы братских северокавказских республик, юга России, представители абхазской диаспоры за рубежом принимали участие в боевых операциях как на Западном, так и на Восточном фронтах, добавил он.15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. На следующий же день после начала войны для борьбы с грузинскими оккупантами в республику прибыли первые бойцы доброй воли Всего на защиту Абхазии встали более двух тысяч уроженцев республик Северного Кавказа и других регионов России, Турции, Сирии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/1056914505.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102259/36/1022593689_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_eaff9667074b7be93df13c3c832b3bb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, день добровольца, новости
абхазия, день добровольца, новости

Торжественное заседание ко Дню добровольца началось в Гудауте

11:31 15.08.2025 (обновлено: 14:48 15.08.2025)
© Sputnik / Есиава БадриДом культуры города Гудаута
Дом культуры города Гудаута - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Есиава Бадри
Подписаться
Впервые День добровольца торжественно отметили в Абхазии 15 августа 2012 года.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Торжественное заседание, посвященное Дню добровольца, началось в Доме культуры Гудауты имени Руфета Дасания.
В нем приняли участие президент Бадра Гунба, члены правительства, добровольцы, общественность.
Глава государства отметил, что праздник имеет особое значение для народа Абхазии. На следующий же день после начала войны в республику прибыли первые добровольцы, уроженцы братских северокавказских республик, юга России, представители абхазской диаспоры за рубежом принимали участие в боевых операциях как на Западном, так и на Восточном фронтах, добавил он.

"Абхазское государство будет делать все возможное для поддержки добровольцев, их родителей и детей. Абхазия – ваша родина. Вы – дорогие и близкие сердцу каждого абхаза люди", – подчеркнул Гунба.

15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. На следующий же день после начала войны для борьбы с грузинскими оккупантами в республику прибыли первые бойцы доброй воли Всего на защиту Абхазии встали более двух тысяч уроженцев республик Северного Кавказа и других регионов России, Турции, Сирии.
Память защищавших Абхазию добровольцев почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2025
В Абхазии
Память защищавших Абхазию добровольцев почтили в Гудауте
10:16
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0