Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Трансляция приостановлена

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Дбар ихьз зху амузеи харҭәаахеит Руслан Габлиа иусумаҭақәа рыла
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал араион аҿы аҵарашықәс рышҽазыҟарҵо еилаҳкаауеит
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Водоснабжение Сухума: новые скважины, состояние коммуникаций, аварийные отключения
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Земельный вопрос и кадастр в Абхазии: мнение экономиста
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
18:04
25 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
33 года со дня начала Отечественной войны народа Абхазии: что интересует ученых?
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
18:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
33 шықәса раԥхьа иҟан аибашьра: аветеранцәа рыҿцәажәара
21:04
25 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
33 года со дня начала Отечественной войны народа Абхазии: что интересует ученых?
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
21:55
5 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Трансляция приостановлена
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется в ближайшее время.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что саммит запланирован примерно в 22:30 по московскому времени.
Белый дом также сообщил, что переговоры пройдут в формате "три на три". США представят Дональд Трамп, Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, Россию — Владимир Путин, Сергей Лавров и Юрий Ушаков.
