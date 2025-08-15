https://sputnik-abkhazia.ru/20250815/vstrecha-vladimira-putina-i-donalda-trampa-na-alyaske-pryamaya-translyatsiya-1056939480.html
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Трансляция приостановлена
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Трансляция приостановлена
Главной темой переговоров станет разрешение ситуации на Украине.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется в ближайшее время.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что саммит запланирован примерно в 22:30 по московскому времени. Белый дом также сообщил, что переговоры пройдут в формате "три на три". США представят Дональд Трамп, Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, Россию — Владимир Путин, Сергей Лавров и Юрий Ушаков.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Трансляция приостановлена
22:02 15.08.2025 (обновлено: 22:49 15.08.2025)
Главной темой переговоров станет разрешение ситуации на Украине.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется в ближайшее время.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что саммит запланирован примерно в 22:30 по московскому времени.
Белый дом также сообщил, что переговоры пройдут в формате "три на три". США представят Дональд Трамп, Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, Россию — Владимир Путин, Сергей Лавров и Юрий Ушаков.