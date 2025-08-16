https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/gasparyan-tramp-redko-otsenivaet-vstrechi-na-desyatku-1056950887.html
Гаспарян: Трамп редко оценивает встречи на "десятку"
Гаспарян: Трамп редко оценивает встречи на "десятку"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Попробуйте вспомнить из карьеры Трампа, чтобы он оценивал встречу на 10 из 10, прокомментировал в @SputnikLive переговоры Путина и Трампа в Анкоридже эксперт Армен Гаспарян.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Попробуйте вспомнить из карьеры Трампа, чтобы он оценивал встречу на 10 из 10, прокомментировал в @SputnikLive переговоры Путина и Трампа в Анкоридже эксперт Армен Гаспарян. По его словам, речь идет не столько об Украине, сколько о глобальной архитектуре международной безопасности. Такой сложный вопрос невозможно согласовать всего за три часа.Очевидно, что участники переговорного процесса не будут раскрывать достигнутые договоренности публично. Дипломатия предпочитает тишину. По этой причине не стоит ожидать от лидеров мгновенных решений, подытожил Гаспарян.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik.
Попробуйте вспомнить из карьеры Трампа, чтобы он оценивал встречу на 10 из 10, прокомментировал в @SputnikLive переговоры Путина и Трампа в Анкоридже эксперт Армен Гаспарян
.
По его словам, речь идет не столько об Украине, сколько о глобальной архитектуре международной безопасности. Такой сложный вопрос невозможно согласовать всего за три часа.
"Сколько вы сейчас знаете о решениях, которые принимала антигитлеровская коалиция? А ведь у них, согласитесь, не одна была встреча, а очень много. Они параллельно обменивались письмами. Сколько всего еще мы не знаем, хотя прошло 80 лет", - добавил он.
Очевидно, что участники переговорного процесса не будут раскрывать достигнутые договоренности публично. Дипломатия предпочитает тишину. По этой причине не стоит ожидать от лидеров мгновенных решений, подытожил Гаспарян.