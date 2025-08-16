https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/gasparyan-tramp-redko-otsenivaet-vstrechi-na-desyatku-1056950887.html

Гаспарян: Трамп редко оценивает встречи на "десятку"

Гаспарян: Трамп редко оценивает встречи на "десятку"

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Попробуйте вспомнить из карьеры Трампа, чтобы он оценивал встречу на 10 из 10, прокомментировал в @SputnikLive переговоры Путина и...

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Попробуйте вспомнить из карьеры Трампа, чтобы он оценивал встречу на 10 из 10, прокомментировал в @SputnikLive переговоры Путина и Трампа в Анкоридже эксперт Армен Гаспарян. По его словам, речь идет не столько об Украине, сколько о глобальной архитектуре международной безопасности. Такой сложный вопрос невозможно согласовать всего за три часа.Очевидно, что участники переговорного процесса не будут раскрывать достигнутые договоренности публично. Дипломатия предпочитает тишину. По этой причине не стоит ожидать от лидеров мгновенных решений, подытожил Гаспарян.

