Гаспарян: Трамп редко оценивает встречи на "десятку"

Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Попробуйте вспомнить из карьеры Трампа, чтобы он оценивал встречу на 10 из 10, прокомментировал в @SputnikLive переговоры Путина и Трампа в Анкоридже эксперт Армен Гаспарян.
По его словам, речь идет не столько об Украине, сколько о глобальной архитектуре международной безопасности. Такой сложный вопрос невозможно согласовать всего за три часа.
"Сколько вы сейчас знаете о решениях, которые принимала антигитлеровская коалиция? А ведь у них, согласитесь, не одна была встреча, а очень много. Они параллельно обменивались письмами. Сколько всего еще мы не знаем, хотя прошло 80 лет", - добавил он.
Очевидно, что участники переговорного процесса не будут раскрывать достигнутые договоренности публично. Дипломатия предпочитает тишину. По этой причине не стоит ожидать от лидеров мгновенных решений, подытожил Гаспарян.
