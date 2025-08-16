https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/kakie-ekoproblemy-bespokoyat-zhiteley-abkhazii-1056958936.html
Какие экопроблемы беспокоят жителей Абхазии
В соцопросе "Экология Абхазии: взгляд в будущее" приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Полевой этап проходил с 17 по 25 июня 2025 года... 16.08.2025, Sputnik Абхазия
Мусор и утилизация отходов — главные экопроблемы в Абхазии по мнению около 60% респондентов социсследования АГУ и МГУ. Также жители отмечают загрязнение воды, воздуха, прибрежной зоны и почвы. Более 19% связывает тревогу с изменением климата. По данным исследования, проведенного Лабораторией АГУ–МГУ "Экология Абхазии: взгляд в будущее", эти проблемы особенно актуальны для жителей Гагрского, Очамчырского и Гудаутского районов.
16:00 16.08.2025 (обновлено: 09:15 17.08.2025)
В соцопросе "Экология Абхазии: взгляд в будущее" приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Полевой этап проходил с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический — с 26 по 30 июня 2025 года.
Мусор и утилизация отходов — главные экопроблемы в Абхазии по мнению около 60% респондентов социсследования АГУ и МГУ.
Также жители отмечают загрязнение воды, воздуха, прибрежной зоны и почвы. Более 19% связывает тревогу с изменением климата.
По данным исследования, проведенного Лабораторией АГУ–МГУ "Экология Абхазии: взгляд в будущее", эти проблемы особенно актуальны для жителей Гагрского, Очамчырского и Гудаутского районов.