Какие экопроблемы беспокоят жителей Абхазии

Какие экопроблемы беспокоят жителей Абхазии

В соцопросе "Экология Абхазии: взгляд в будущее" приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Полевой этап проходил с 17 по 25 июня 2025 года

2025-08-16T16:00+0300

2025-08-16T16:00+0300

2025-08-17T09:15+0300

Мусор и утилизация отходов — главные экопроблемы в Абхазии по мнению около 60% респондентов социсследования АГУ и МГУ. Также жители отмечают загрязнение воды, воздуха, прибрежной зоны и почвы. Более 19% связывает тревогу с изменением климата. По данным исследования, проведенного Лабораторией АГУ–МГУ "Экология Абхазии: взгляд в будущее", эти проблемы особенно актуальны для жителей Гагрского, Очамчырского и Гудаутского районов.

