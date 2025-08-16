https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/peregovory-putina-i-trampa-dlilis-pochti-tri-chasa-glavnoe-1056944139.html

Переговоры Путина и Трампа длились почти три часа: главное

Переговоры Путина и Трампа длились почти три часа: главное

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились спустя 2 часа 45 минут. 16.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-16T04:11+0300

2025-08-16T04:11+0300

2025-08-16T04:24+0300

дональд трамп

владимир путин

россия

сша

политика

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/10/1056943971_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_2bc7e2595fb78681cdda8cd033e2d2ee.jpg

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились спустя 2 часа 45 минут. Главное:Президент России Владимир Путин:▪️ Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. С обеих сторон был настрой на результат. Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.▪️ Россия и США — близкие соседи, несмотря на то, что их разделяет океан. Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству. У обеих стран много интересных направлений для совместной работы.▪️ Россия искренне заинтересована в долгосрочном урегулировании украинского конфликта. Москва согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена и готова работать над этим. В свою очередь, РФ рассчитывает, что Киев не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.▪️ РФ и США с приходом новой администрации нарастила товарооборот на 20%.Президент США Дональд Трамп:▪️ Встреча была очень продуктивной, был достигнут "огромный прогресс". Трамп заявил, что ему удалось согласовать с Путиным "многие пункты" украинской проблематики. Но по ряду все еще нет договоренностей.▪️ По "самому важному пункту" договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон "хорошие шансы" договориться.▪️ Трамп назвал интересным предложение Путина провести следующую встречу в Москве. Отметил, что следующий раз рассчитывает поговорить с президентом России "очень скоро".▪️ Трамп пообещал позвонить Зеленскому, НАТО и другим, чтобы поделиться итогами встречи с Путиным.

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

дональд трамп, владимир путин, россия, сша, политика, в мире