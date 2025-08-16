https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/press-konferentsiya-putina-i-trampa-po-itogam-peregovorov-na-alyaske-polnoe-video-1056945195.html

Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске: полное видео

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. 16.08.2025, Sputnik Абхазия

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.После этого лидеры двух стран вышли к журналистам и сделали итоговые заявления.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президенты сделали исчерпывающие заявления, а разговор был очень позитивный."Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", - отметил Песков.

