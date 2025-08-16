Абхазия
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске: полное видео
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске: полное видео
Sputnik Абхазия
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. 16.08.2025, Sputnik Абхазия
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске: полное видео

05:51 16.08.2025 (обновлено: 06:10 16.08.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
После этого лидеры двух стран вышли к журналистам и сделали итоговые заявления.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президенты сделали исчерпывающие заявления, а разговор был очень позитивный.
"Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", - отметил Песков.
