Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам переговоров на Аляске: полное видео

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в узком составе продолжались 2 часа 45 минут.После этого лидеры двух стран вышли к журналистам и сделали итоговые заявления.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президенты сделали исчерпывающие заявления, а разговор был очень позитивный."Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", - отметил Песков.
05:51 16.08.2025 (обновлено: 06:10 16.08.2025)
