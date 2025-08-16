https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/professiya-po-vkusu-kak-molodye-kulinary-iz-abkhazii-budut-povyshat-znaniya-v-rossii--------1056955010.html

Профессия по вкусу: как молодые кулинары из Абхазии будут повышать знания в России

Профессия по вкусу: как молодые кулинары из Абхазии будут повышать знания в России

Sputnik Абхазия

Шестеро абитуриентов из Абхазии поступили в Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Отборочные испытания прошли 5 августа на базе Абхазского... 16.08.2025, Sputnik Абхазия

Бадрак Авидзба SputnikСертификаты будущим шеф-поварам вручили в рамках Сухумского гастрофестиваля. Их поздравили президентАбхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Дело случаяОдной из студенток Института гастрономии Сибирского федерального университета стала Мариана Жиба. Желание заниматься кулинарией у нее появилось несколько лет назад во время поездки в Санкт-Петербург. Зайдя в одну из пекарен северной столицы, девушка купила хлеб со злаками и сухофруктами. Вкус настолько понравился Мариане, что она решила попробовать испечь такой хлеб по возвращении в Абхазию. В течение трех–четырех месяцев она разрабатывала рецептуру, а первый хлеб испекла дома.Мариана призналась, что об улучшении своих кулинарных навыков задумывалась давно: она обращалась в представительство Россотрудничества в Абхазии, чтобы уточнить информацию о квотах, однако раньше лимитов на профессию, связанную с гастрономией, не было. "Буквально недавно, когда увидела объявление, я решила попытать удачу. Конечно, я хочу совершенствовать свои навыки, развивать бизнес и расти", — говорит Жиба.Увлечение детстваПуть Даниила Адлейба в кулинарию начался с работы баристой в одном из сухумских заведений. Ему всегда было интересно, что происходит на кухне, поэтому он часто “подглядывал” за работой коллег.Спустя всего несколько дней он уже самостоятельно готовил различные блюда. По завершении стажировки Даниил остался работать и с тех пор не расстается с профессией.Другой студент Института гастрономии, Данил Киут, с детства любит готовить. Свое первое блюдо он приготовил в десять лет. Как и Даниил Адлейба, он получил кулинарное образование в Сухумском многоотраслевом колледже.После окончания колледжа Данил пошел стажироваться в ресторан. Уже более двух лет он готовит множество блюд для посетителей и стремится развиваться в профессии. О Сибирском федеральном университете он знает давно и следит за его работой, поэтому, когда появилась возможность учиться там, с радостью воспользовался шансом.Даниил Адлейба также видел Институт гастрономии в интернете. Его впечатлило, как шеф-повара и студенты “творят чудеса” на кухне.“Я загорелся желанием попасть туда, работать с великими шеф-поварами. Моя мечта сбылась. У меня большие ожидания, хочу получить полный пакет знаний и приехать сюда. У меня много планов: развивать нашу кулинарию и вывести её на высокий уровень”, — отметил он.Победители конкурсного отбора в Институт гастрономии Сибирского федерального университета будут обучаться бесплатно — все расходы покрывает бюджет Российской Федерации.

