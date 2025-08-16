https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/professiya-po-vkusu-kak-molodye-kulinary-iz-abkhazii-budut-povyshat-znaniya-v-rossii--------1056955010.html
Профессия по вкусу: как молодые кулинары из Абхазии будут повышать знания в России
Шестеро абитуриентов из Абхазии поступили в Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Отборочные испытания прошли 5 августа на базе Абхазского... 16.08.2025, Sputnik Абхазия
абхазия
18:00 16.08.2025 (обновлено: 18:37 16.08.2025)
Шестеро абитуриентов из Абхазии поступили в Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Отборочные испытания прошли 5 августа на базе Абхазского многоотраслевого колледжа.
Сертификаты будущим шеф-поварам вручили в рамках Сухумского гастрофестиваля. Их поздравили президентАбхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Одной из студенток Института гастрономии Сибирского федерального университета стала Мариана Жиба. Желание заниматься кулинарией у нее появилось несколько лет назад во время поездки в Санкт-Петербург. Зайдя в одну из пекарен северной столицы, девушка купила хлеб со злаками и сухофруктами.
Вкус настолько понравился Мариане, что она решила попробовать испечь такой хлеб по возвращении в Абхазию. В течение трех–четырех месяцев она разрабатывала рецептуру, а первый хлеб испекла дома.
"Когда мои родные и друзья попробовали, им очень понравился хлеб. Они посоветовали мне создать страницу в соцсетях, чтобы желающие могли приобретать продукцию. Оказалось, что желающих очень много. Постепенно мы расширялись, пекарня работала в Сухуме три года, а недавно переехала в Пицунду", — рассказала кондитер.
Мариана призналась, что об улучшении своих кулинарных навыков задумывалась давно: она обращалась в представительство Россотрудничества в Абхазии, чтобы уточнить информацию о квотах, однако раньше лимитов на профессию, связанную с гастрономией, не было.
"Буквально недавно, когда увидела объявление, я решила попытать удачу. Конечно, я хочу совершенствовать свои навыки, развивать бизнес и расти", — говорит Жиба.
Путь Даниила Адлейба в кулинарию начался с работы баристой в одном из сухумских заведений. Ему всегда было интересно, что происходит на кухне, поэтому он часто “подглядывал” за работой коллег.
"Мой друг работал в ресторане японской кухни. Как-то мы заговорили об этом, и я рассказал, что заинтересовался приготовлением блюд и хотел бы поработать. Он дружил с шефом европейской кухни, поговорил с ним, и на второй день я пришел стажироваться", — поделился Даниил.
Спустя всего несколько дней он уже самостоятельно готовил различные блюда. По завершении стажировки Даниил остался работать и с тех пор не расстается с профессией.
Другой студент Института гастрономии, Данил Киут, с детства любит готовить. Свое первое блюдо он приготовил в десять лет. Как и Даниил Адлейба, он получил кулинарное образование в Сухумском многоотраслевом колледже.
После окончания колледжа Данил пошел стажироваться в ресторан. Уже более двух лет он готовит множество блюд для посетителей и стремится развиваться в профессии. О Сибирском федеральном университете он знает давно и следит за его работой, поэтому, когда появилась возможность учиться там, с радостью воспользовался шансом.
"Я не стал раздумывать и сразу принял участие в конкурсе. Хочу научиться работать в команде, вернуться на Родину и обучить молодых, кто захочет пойти этим путем”, — подчеркнул Данил
Даниил Адлейба также видел Институт гастрономии в интернете. Его впечатлило, как шеф-повара и студенты “творят чудеса” на кухне.
“Я загорелся желанием попасть туда, работать с великими шеф-поварами. Моя мечта сбылась. У меня большие ожидания, хочу получить полный пакет знаний и приехать сюда. У меня много планов: развивать нашу кулинарию и вывести её на высокий уровень”, — отметил он.
Победители конкурсного отбора в Институт гастрономии Сибирского федерального университета будут обучаться бесплатно — все расходы покрывает бюджет Российской Федерации.