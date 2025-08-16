https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/sily-pvo-za-noch-sbili-29-ukrainskikh-bpla-1056951016.html

Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БпЛА

Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БпЛА

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. 16.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-16T09:56+0300

2025-08-16T09:56+0300

2025-08-16T10:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/16/1055023088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5564b4c0011046ea66c2d5f11125dc5f.jpg

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 августа, были перехвачены четыре дрона в Курской области и три над акваторией Азовского моря.В небе над Белгородской областью уничтожено семь беспилотников и по одному над Брянском и Краснодарским краем.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости