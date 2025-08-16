Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БпЛА

https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/sily-pvo-za-noch-sbili-29-ukrainskikh-bpla-1056951016.html
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 августа, были перехвачены четыре дрона в Курской области и три над акваторией Азовского моря.В небе над Белгородской областью уничтожено семь беспилотников и по одному над Брянском и Краснодарским краем.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Над территорией Ростовской области сбили десять БпЛА и девять в Ставропольском крае.
По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 августа, были перехвачены четыре дрона в Курской области и три над акваторией Азовского моря.
В небе над Белгородской областью уничтожено семь беспилотников и по одному над Брянском и Краснодарским краем.