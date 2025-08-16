Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Афонд "Ашанеи" амедицинатә центр "Альба Меди" аус еицырулоит
13:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц: Очамчыра араион аҟны рышҽазыҟарҵо
13:14
17 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Археолог имш: ари аҭҵаарадырра ахырхарҭа иахьа Аԥсны иаҭагылазаашьоу
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Гражданин и начальник
Нарушение пограничного режима: ситуация на абхазо-грузинской границе
14:33
10 мин
Радио
Спортивные трансляции в Абхазии: интервью с журналистом МАТЧ-ТВ Нарой Муратия
14:43
12 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии до конца лета
14:55
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
18:05
24 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахатәгәаԥхаҩцәа рымш: Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраҟны рлагала
21:05
24 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Социологический опрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее"
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БпЛА
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 августа, были перехвачены четыре дрона в Курской области и три над акваторией Азовского моря.В небе над Белгородской областью уничтожено семь беспилотников и по одному над Брянском и Краснодарским краем.
Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских БпЛА

09:56 16.08.2025 (обновлено: 10:02 16.08.2025)
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Силами противовоздушной обороны России за ночь уничтожено 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Над территорией Ростовской области сбили десять БпЛА и девять в Ставропольском крае.
По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 августа, были перехвачены четыре дрона в Курской области и три над акваторией Азовского моря.
В небе над Белгородской областью уничтожено семь беспилотников и по одному над Брянском и Краснодарским краем.
