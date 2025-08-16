Абхазия
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Встреча Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 года на Аляске президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели мирные переговоры, направленные на прекращение войны на...
россия
сша
украина
аляска
дональд трамп
владимир путин
переговоры
Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, Аляска.Саммит начался с беседы "три на три" с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, Госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.После этого к переговорам присоединились делегации обеих стран.
россия
сша
украина
аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске

09:00 16.08.2025
Подписаться
15 августа 2025 года на Аляске президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели мирные переговоры, направленные на прекращение войны на Украине.
Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, Аляска.
Саммит начался с беседы "три на три" с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, Госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.
После этого к переговорам присоединились делегации обеих стран.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

© AP Photo Julia Demaree Nikhinson

Дональд Трамп приветствует Владимира Путина на объединенной базе Эльмендорф–Ричардсон, Аляска.

Фото:Джулия Демари Никхинсон/

Дональд Трамп приветствует Владимира Путина на объединенной базе Эльмендорф–Ричардсон, Аляска.Фото:Джулия Демари Никхинсон/ - Sputnik Абхазия
2/10
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson

Дональд Трамп приветствует Владимира Путина на объединенной базе Эльмендорф–Ричардсон, Аляска.

Фото:Джулия Демари Никхинсон/

© Getty Images / Andrew Harnik

Самолет Владимира Путина прибыл в Анкоридж, Аляска. Фото: Эндрю Харник/Getty Images

Самолет Владимира Путина прибыл в Анкоридж, Аляска. Фото: Эндрю Харник/Getty Images - Sputnik Абхазия
3/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Самолет Владимира Путина прибыл в Анкоридж, Аляска. Фото: Эндрю Харник/Getty Images

© Getty Images / Andrew Harnik

Военные расстилают красную дорожку перед самолетом Air Force One для прибытия президента США Дональда Трампа на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон Фото: Эндрю Харник/Getty Images

Военные расстилают красную дорожку перед самолетом Air Force One для прибытия президента США Дональда Трампа на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон Фото: Эндрю Харник/Getty Images - Sputnik Абхазия
4/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Военные расстилают красную дорожку перед самолетом Air Force One для прибытия президента США Дональда Трампа на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон Фото: Эндрю Харник/Getty Images

© AP Photo Jae C. Hong

СМИ в ожидании начала встречи двух лидеров

Фото: Джей С. Хонг/AP

СМИ в ожидании начала встречи двух лидеров Фото: Джей С. Хонг/AP - Sputnik Абхазия
5/10
© AP Photo Jae C. Hong

СМИ в ожидании начала встречи двух лидеров

Фото: Джей С. Хонг/AP

© Getty Images / Andrew Harnik

Лидеры встречаются для проведения мирных переговоров, направленных на прекращение войны на Украине.

Фото: Эндрю Харник/Getty Images)

Лидеры встречаются для проведения мирных переговоров, направленных на прекращение войны на Украине. Фото: Эндрю Харник/Getty Images) - Sputnik Абхазия
6/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Лидеры встречаются для проведения мирных переговоров, направленных на прекращение войны на Украине.

Фото: Эндрю Харник/Getty Images)

© AP Photo Julia Demaree Nikhinson

Путин прибыл на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска, для встречи с Трампом.

Фото:Джулия Демари Никхинсон/AP

Путин прибыл на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска, для встречи с Трампом. Фото:Джулия Демари Никхинсон/AP - Sputnik Абхазия
7/10
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson

Путин прибыл на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска, для встречи с Трампом.

Фото:Джулия Демари Никхинсон/AP

© Getty Images / Andrew Harnik

Путин и Трамп перед журналистами в Анкоридже, Аляска

Фото: Эндрю Харник/Getty Images

Путин и Трамп перед журналистами в Анкоридже, АляскаФото: Эндрю Харник/Getty Images - Sputnik Абхазия
8/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Путин и Трамп перед журналистами в Анкоридже, Аляска

Фото: Эндрю Харник/Getty Images

© Getty Images / Andrew Harnik

Лидеры двух держав направляются к машине, для проведения проведения мирных переговоров по прекращению войны на Украине.

Фото: Эндрю Харник/Getty Images)

Лидеры двух держав направляются к машине, для проведения проведения мирных переговоров по прекращению войны на Украине. Фото: Эндрю Харник/Getty Images) - Sputnik Абхазия
9/10
© Getty Images / Andrew Harnik

Лидеры двух держав направляются к машине, для проведения проведения мирных переговоров по прекращению войны на Украине.

Фото: Эндрю Харник/Getty Images)

© Sputnik / Sergey Bobylev / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

