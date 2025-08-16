https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/vstrecha-putina-i-trampa-na-alyaske-1056945932.html

Встреча Путина и Трампа на Аляске

15 августа 2025 года на Аляске президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели мирные переговоры, направленные на прекращение войны на... 16.08.2025, Sputnik Абхазия

Встреча проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, Аляска.Саммит начался с беседы "три на три" с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, Госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.После этого к переговорам присоединились делегации обеих стран.

