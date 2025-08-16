Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
Дональд Трамп приветствует Владимира Путина на объединенной базе Эльмендорф–Ричардсон, Аляска.
Фото:Джулия Демари Никхинсон/
Самолет Владимира Путина прибыл в Анкоридж, Аляска. Фото: Эндрю Харник/Getty Images
Военные расстилают красную дорожку перед самолетом Air Force One для прибытия президента США Дональда Трампа на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон Фото: Эндрю Харник/Getty Images
СМИ в ожидании начала встречи двух лидеров
Фото: Джей С. Хонг/AP
Лидеры встречаются для проведения мирных переговоров, направленных на прекращение войны на Украине.
Фото: Эндрю Харник/Getty Images)
Путин прибыл на объединенную базу Эльмендорф–Ричардсон, Аляска, для встречи с Трампом.
Фото:Джулия Демари Никхинсон/AP
Путин и Трамп перед журналистами в Анкоридже, Аляска
Фото: Эндрю Харник/Getty Images
Лидеры двух держав направляются к машине, для проведения проведения мирных переговоров по прекращению войны на Украине.
Фото: Эндрю Харник/Getty Images)
