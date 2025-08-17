Культурна афиша Абхазии: фестиваль абхазской культуры, концерты, спектакли и цирк
14:30 17.08.2025 (обновлено: 15:16 17.08.2025)
Культурная афиша Абхазии с 18 по 24 августа. Читайте и планируйте свой культурный отдых.
Абхазская государственная филармония
27 августа в 19:00 — премьера полнометражного фильма "Сариа". Режиссер — Сандро Аблотиа.
Пицундский концертный зал
18 августа в 17:00 — концерт органно-вокальной музыки в исполнении Кристины Эшба и Луки Гаделия.
19 и 22 августа в 17:00, 24 августа в 20:00 — концерт органной музыки Луки Гаделия.
21 августа в 17:00 — концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.
20 августа в 17:00 — концерт хоровой и органной музыки.
23 августа в 17:00 — концерт органной и вокально-инструментальной музыки.
Сухумская крепость
С 20 по 24 августа — фестиваль абхазской культуры. В программу войдут игры на основе абхазского языка и мифологии, мастер-классы, народная музыка и творчество, кинопоказы, лекторий.
Гагра
18 августа в 17:00 — акустический концерт и вечер поэзии Василия Котова "Скоморохъ".
20 августа в 20:00 — третий ежегодный концерт классической и полуклассической музыки в Приморском парке.
Абхазский драмтеатр
18 августа в 19:00 — спектакль "В джазе только девушки". Режиссер — Мадина Аргун.
22 августа в 19:00 — спектакль "Дом Бернарды Альба". Режиссер — Мадина Аргун.
Абхазский молодежный театр
20 августа в 19:00 — юбилей вечер к 85-летию Народной артистки Абхазии Софы Агумаа и к 10-летию Абхазского государственного молодежного театра.
РУСДРАМ
18 августа в 19:00 — спектакль "Кьоджинские перепалки". Режиссер — Александр Коручеков.
19 августа в 15:00 — детский спектакль "Маугли". Режиссер — Джамбул Жордания.
19 августа в 19:00 — спектакль "Последний из ушедших". Режиссер — Джамбул Жордания
20 августа в 19:00 — спектакль "Визит старой дамы". Режиссер — Антон Киселюс.
21 августа в 19:00 — спектакль "Мышеловка". Режиссер — Андрей Сидельников.
22 августа в 19:00 — спектакль "Примадонны". Режиссер — Сергей Ефремов.
23 августа в 19:00 — спектакль "Роман с кокаином". Режиссер — Роман Кочержевский.
24 августа в 19:00 — спектакль "Софичка". Режиссер — Елена Одинцова.
Цирк
21 и 22 августа в 18:00, 23 августа в 13:00 и 24 августа в 12:00 — цирковое шоу "Созвездие смелых" на республиканском стадионе в Сухуме.
AUADA
22 августа в 18:00 — открытие выставки "Шьхатәыла" Батала Джапуа.