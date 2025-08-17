https://sputnik-abkhazia.ru/20250817/prichiny-zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-1056958790.html
Причины загрязнения окружающей среды
Причины загрязнения окружающей среды
Более 40% опрошенных жителей Абхазии считают рост свалок и сжигание мусора главной причиной загрязнения окружающей среды. 17.08.2025, Sputnik Абхазия
Более 40% опрошенных жителей Абхазии считают рост свалок и сжигание мусора главной причиной загрязнения окружающей среды.По их мнению, на втором месте стоит работа промышленных предприятий, на третьем — выхлопные газы.Серьезное влияние также оказывает туристическая и сельхоз деятельность.Лаборатория исследований АГУ–МГУ провела соцопрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее", в котором приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Полевой этап проходил с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический — с 26 по 30 июня 2025 года.
Причины загрязнения окружающей среды
09:00 17.08.2025 (обновлено: 09:08 17.08.2025)
Более 40% опрошенных жителей Абхазии считают рост свалок и сжигание мусора главной причиной загрязнения окружающей среды.
По их мнению, на втором месте стоит работа промышленных предприятий, на третьем — выхлопные газы.
Серьезное влияние также оказывает туристическая и сельхоз деятельность.
Лаборатория исследований АГУ–МГУ провела соцопрос "Экология Абхазии: взгляд в будущее", в котором приняли участие 600 респондентов из всех районов республики. Полевой этап проходил с 17 по 25 июня 2025 года, аналитический — с 26 по 30 июня 2025 года.