Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой"
Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой"
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой", сообщили в Госкомспорта. 18.08.2025
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой", сообщили в Госкомспорта.Участники разрабатывали проекты для развития молодежных центров Донбасса и Новороссии, добровольческих объединений, наставничества, технологических решений и локальных брендов.Республику представили четыре человека.
14:59 18.08.2025 (обновлено: 15:05 18.08.2025) СУХУМ, 18 авг – Sputnik.
Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой", сообщили
в Госкомспорта.
Мероприятие проходило в центре созидания "Маяк" в Запорожской области и собрало 300 участников из 29 регионов России и Абхазии.
Участники разрабатывали проекты для развития молодежных центров Донбасса и Новороссии, добровольческих объединений, наставничества, технологических решений и локальных брендов.
Республику представили четыре человека.