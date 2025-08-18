Абхазия
Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой".
Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме Юг Молодой. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2025
© Foto / Госкомспорта
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой", сообщили в Госкомспорта.
Мероприятие проходило в центре созидания "Маяк" в Запорожской области и собрало 300 участников из 29 регионов России и Абхазии.
Участники разрабатывали проекты для развития молодежных центров Донбасса и Новороссии, добровольческих объединений, наставничества, технологических решений и локальных брендов.
Республику представили четыре человека.
