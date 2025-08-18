https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/abkhaziya-prinyala-uchastie-vo-vserossiyskom-molodezhnom-forume-yug-molodoy-1056979630.html

Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой"

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Абхазия приняла участие во Всероссийском молодежном форуме "Юг Молодой", сообщили в Госкомспорта.Участники разрабатывали проекты для развития молодежных центров Донбасса и Новороссии, добровольческих объединений, наставничества, технологических решений и локальных брендов.Республику представили четыре человека.

