"Осторожно, спойлер!": творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года

В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же... 18.08.2025, Sputnik Абхазия

В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же представит лучшие книги первого полугодия 2025 года.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

