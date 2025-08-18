«Осторожно, спойлер!»: творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на радио Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог игәаанагара
13:04
14 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц аҽазыҟаҵара: Гагара араион аҵараҟәша аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ртеатр аиубилеи азгәанаҭоит сынтәа: актиорцәа рыҿцәажәара
13:45
5 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
14:18
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
On air
14:44
13 мин
On air
14:57
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-kronenberga-i-top-knig-za-pervoe-polugodiya-2025-goda--1056894862.html
"Осторожно, спойлер!": творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года
"Осторожно, спойлер!": творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года
Sputnik Абхазия
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же... 18.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-18T11:13+0300
2025-08-18T11:14+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
кино
литература
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0e/1056894959_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_2d185eca0f0116478cb9439729184238.jpg
«Осторожно, спойлер!»: творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же представит лучшие книги первого полугодия 2025 года.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/0e/1056894959_113:0:1553:1080_1920x0_80_0_0_d3903ba9eae783848b3e35ec07a827b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
осторожно, спойлер , кино, литература, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , кино, литература, подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года

11:13 18.08.2025 (обновлено: 11:14 18.08.2025)
Осторожно, спойлер!
«Осторожно, спойлер!»: творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года
Подписаться
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же представит лучшие книги первого полугодия 2025 года.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0