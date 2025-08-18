«Осторожно, спойлер!»: творчество Кроненберга и топ книг за первое полугодия 2025 года

https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/ostorozhno-spoyler-tvorchestvo-kronenberga-i-top-knig-za-pervoe-polugodiya-2025-goda--1056894862.html
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же представит лучшие книги первого полугодия 2025 года.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" на радио Sputnik разговор о творчестве именитого канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Ирина Турава же представит лучшие книги первого полугодия 2025 года.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.