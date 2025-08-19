https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/rozhin-ukraina-mozhet-platit-za-svoyu-bezopasnost-tolko-v-kredit-1057001690.html

Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит

Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит

Sputnik Абхазия

О том, как Трамп освобождает США от гарантий для Украины рассказал военный эксперт Борис Рожин. 19.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-19T14:03+0300

2025-08-19T14:03+0300

2025-08-19T14:15+0300

подкасты спецоперация россии в донбассе

россия

украина

спецоперация

сша

нато

в мире

политика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/13/1057001521_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_643254e492aa6b0b90f872c9ba298792.jpg

Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит Sputnik Абхазия Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит

Президент США Дональд Трамп "умывает руки", тем самым освобождая Вашингтон от необходимости обеспечивать Украине гарантии безопасности, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.Киеву прямо заявили, что если они хотят гарантий – они будут оплачивать их из своего кармана, а Украина в условиях сложной экономической ситуации способна платить за себя только в кредит, взятый у Европы.

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, сша, нато, в мире, политика, аудио