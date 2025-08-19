https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/rozhin-ukraina-mozhet-platit-za-svoyu-bezopasnost-tolko-v-kredit-1057001690.html
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
Sputnik Абхазия
О том, как Трамп освобождает США от гарантий для Украины рассказал военный эксперт Борис Рожин. 19.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-19T14:03+0300
2025-08-19T14:03+0300
2025-08-19T14:15+0300
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
украина
спецоперация
сша
нато
в мире
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/13/1057001521_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_643254e492aa6b0b90f872c9ba298792.jpg
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
Sputnik Абхазия
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
Президент США Дональд Трамп "умывает руки", тем самым освобождая Вашингтон от необходимости обеспечивать Украине гарантии безопасности, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.Киеву прямо заявили, что если они хотят гарантий – они будут оплачивать их из своего кармана, а Украина в условиях сложной экономической ситуации способна платить за себя только в кредит, взятый у Европы.
россия
украина
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/13/1057001521_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_8bd459b3244c5499d07d1f1d83a9aba1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, сша, нато, в мире, политика, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, сша, нато, в мире, политика, аудио
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
14:03 19.08.2025 (обновлено: 14:15 19.08.2025)
О том, как Трамп освобождает США от гарантий для Украины рассказал военный эксперт Борис Рожин.
Президент США Дональд Трамп "умывает руки", тем самым освобождая Вашингтон от необходимости обеспечивать Украине гарантии безопасности, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.
Киеву прямо заявили, что если они хотят гарантий – они будут оплачивать их из своего кармана, а Украина в условиях сложной экономической ситуации способна платить за себя только в кредит, взятый у Европы.