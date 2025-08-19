Абхазия
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/rozhin-ukraina-mozhet-platit-za-svoyu-bezopasnost-tolko-v-kredit-1057001690.html
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
Рожин: Украина может платить за свою безопасность только в кредит
Sputnik Абхазия
О том, как Трамп освобождает США от гарантий для Украины рассказал военный эксперт Борис Рожин. 19.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-19T14:03+0300
2025-08-19T14:15+0300
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
украина
спецоперация
сша
нато
в мире
политика
14:03 19.08.2025 (обновлено: 14:15 19.08.2025)
О том, как Трамп освобождает США от гарантий для Украины рассказал военный эксперт Борис Рожин.
Президент США Дональд Трамп "умывает руки", тем самым освобождая Вашингтон от необходимости обеспечивать Украине гарантии безопасности, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин.
Киеву прямо заявили, что если они хотят гарантий – они будут оплачивать их из своего кармана, а Украина в условиях сложной экономической ситуации способна платить за себя только в кредит, взятый у Европы.
