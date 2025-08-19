Абхазия
ВчераСегодня
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь
Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь
Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь

09:30 19.08.2025 (обновлено: 10:33 19.08.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Атаке подверглись три субъекта – Крым, Волгоградская и Ростовская области.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над российской территорией 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

Над Волгоградской областью сбили 13 БпЛА, над Ростовской областью и Крымом – по пять.

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
Разминирование моста в Коминтерново - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2025
СВО: наступление российской армии необратимо
Вчера, 19:00
