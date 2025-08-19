https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-23-drona-za-noch-1056995799.html
Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь
Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь
Sputnik Абхазия
Атаке подверглись три субъекта – Крым, Волгоградская и Ростовская области. 19.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-19T09:30+0300
2025-08-19T09:30+0300
2025-08-19T10:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142206_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_45e88f55c64001bf339c47f37af0abed.jpg
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над российской территорией 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/svo-nastuplenie-rossiyskoy-armii-neobratimo-1056990826.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142206_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3d8cafd4f5bd7322b2b760397c75d1ce.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости
Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь
09:30 19.08.2025 (обновлено: 10:33 19.08.2025)
Атаке подверглись три субъекта – Крым, Волгоградская и Ростовская области.
СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над российской территорией 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
Над Волгоградской областью сбили 13 БпЛА, над Ростовской областью и Крымом – по пять.
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.