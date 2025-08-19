https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-23-drona-za-noch-1056995799.html

Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь

Средства ПВО сбили над российскими регионами 23 дрона за ночь

Sputnik Абхазия

Атаке подверглись три субъекта – Крым, Волгоградская и Ростовская области. 19.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-19T09:30+0300

2025-08-19T09:30+0300

2025-08-19T10:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053142206_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_45e88f55c64001bf339c47f37af0abed.jpg

СУХУМ, 19 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили над российской территорией 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/svo-nastuplenie-rossiyskoy-armii-neobratimo-1056990826.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости