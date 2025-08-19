Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным

https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/tramp-otpravil-zelenskogo-na-vstrechu-s-putinym-1057000136.html

Сначала состоялась встреча с Зеленским, потом беседа со всеми гостями сразу — после чего Трамп пошел звонить Владимиру Путину, пишет Петр Акопов для РИА Новости.После сорокаминутных телефонных переговоров он снова встретился с европейцами и украинцем — и уже потом опубликовал в соцсетях официальное сообщение. Суть которого сводится к тому, что начинается подготовка к встрече Путина и Зеленского, к которой присоединится и сам Трамп. Комментарии Кремля не были столь оптимистичны — формулировка помощника президента Ушакова была более чем осторожная: "Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины, лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины на переговорах".Саму по себе фразу "обсудили идею изучить возможность повышения уровня" можно трактовать как угодно, но она явно не означает согласия на быструю встречу в верхах. А Трамп хочет именно быстрой встречи — утечки из Белого дома говорят о том, что обсуждается время до конца месяца. Трамп уже представляет себе, как через неделю Путин и Зеленский пожимают друг другу руки в его присутствии? Конечно. Но на пути к встрече на троих остались совсем "небольшие" препятствия.Эта встреча должна закончиться договоренностями — причем даже не о временном перемирии, а о принципиальных условиях мирного соглашения. Понятно, что на Аляске Трамп с Путиным предварительно договорились об очень важных составляющих этого соглашения, включая обмен территориями и гарантии безопасности, хотя публично ни американцы, ни мы не раскрываем детали. Но Трамп должен продавить на эти условия Зеленского и европейцев — и именно этому и была посвящена вчерашняя встреча в Белом доме. Получилось ли у Трампа?Если судить по заявлениям, которые делали в начале переговоров Зеленский и европейские лидеры, никакого изменения в их позициях не произошло — хотя и всячески хвалили Трампа, но постоянно возвращались к гарантиям безопасности со стороны США, а ведь у Трампа даже в заявлении по итогам понедельничных переговоров говорится о том, что они "будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США". Координация — это совсем не то, чего требуют европейцы (Урсула фон дер Ляйен накануне даже заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности — словно забыв про НАТО). Кроме того, Европа продолжает требовать участия в переговорах между Россией, США и Украиной — Эммануэль Макрон даже заявил, что в качестве продолжения трехсторонней встречи (Путин, Трамп и Зеленский) им, "вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента, и именно поэтому мы все здесь едины с Украиной в этом вопросе".Зеленский в Белом доме тоже делал упор на американской помощи и гарантиях, а насчет территориальных вопросов заявил, что они должны обсуждаться на трехсторонней встрече. Однако если тройственный саммит предлагают провести после встречи Путина с Зеленским, то по сути это означает отказ Киева не только от передачи территорий России, но и от самой встречи на высшем уровне: президент России не будет встречаться с Зеленским при отсутствии решения по территориальному вопросу. Конечно, возможно, что Зеленский просто играет предложенную ему Трампом (и согласованную президентом США с Путиным) роль: сначала ничего не уступаю русским, но потом под давлением и по просьбе американского президента, соглашаюсь отдать часть Донбасса. Возможен такой сценарий? Да, но пока что Зеленский все еще надеется его избежать.В любом случае сначала на повестке дня стоит не саммит Путина и Зеленского, а переговоры делегаций России и Украины, которые подготовили бы встречу в верхах — и в этот раз нашу делегацию наверняка будет возглавлять один из членов Совета безопасности. В случае успеха переговоров действительно откроется путь к саммиту Путин — Трамп — Зеленский. Несомненно, что уже в ближайшие дни события будут развиваться в очень быстром темпе.Но приведет ли трехсторонний саммит к завершению боевых действий? Нет, даже в этом случае ничего не предопределено — все предварительные договоренности Путина и Трампа могут быть сорваны в последний момент, в том числе и третьим участником встречи. И даже в случае успеха саммита никаких гарантий устойчивого мира нет — потому что потом нужно будет не только соблюдать прекращение огня (которое будет объявлено на следующем этапе), но и передать России территории и договориться об устраивающих нас формулировках гарантий безопасности. Не только Украины, а и России — в ее отношениях с Западом. Однако попытка Путина и Трампа найти мирное решение в любом случае войдет в историю.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

