Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
13:04
14 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҵарашықәс ҿыц аҽазыҟаҵара: Гагра араион аҵараҟәша аиҳабы лыҿцәажәара
13:18
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар ртеатр аиубилеи азгәанаҭоит сынтәа: актиорцәа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Абхазия в числе лидеров выездного туризма для России
14:33
13 мин
Актуальный комментарий
Завершился фестиваль новых медиа в Москве в мастерской "Сенеж". Интервью с участницей
14:46
14 мин
On air
14:47
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
18:04
14 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Путини Трампи реицәажәарақәа рылҵшәа: аполитолог ихҳәаа
21:04
14 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Встреча лидеров России и США. Мнение дипломата
21:34
25 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араса аарыхра феидас, уадаҩрас иацу: анаплакҩы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
13:34
13 мин
Аицәажәара
Абӷархықәтәи ашкол аҿы арҽеиратә усурақәа цоит: аиҳабы лыҿцәажәара
13:46
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Международная историко-патриотическая экспедиция "Санчара-2025. Дорога к обелиску". Итоги
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
18:04
12 мин
Аицәажәара
Амхылдызтә фырҭын акыр иаӷьуп иахьа: аклиматолог лыҿцәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Турбаза
Винный туризм в Абхазии: спрос и экономическая целесообразность
18:53
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
21:04
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/tramp-otpravil-zelenskogo-na-vstrechu-s-putinym-1057000136.html
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Sputnik Абхазия
Понедельник выдался у Дональда Трампа чрезвычайно насыщенным — кроме Зеленского он принимал в Белом доме еще семерых европейских лидеров. 19.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-19T15:45+0300
2025-08-19T15:45+0300
мнение
авторы
колумнисты
сша
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056990390_0:19:2254:1287_1920x0_80_0_0_edecee68ab3574200ad3210b6f33bb6d.jpg
Сначала состоялась встреча с Зеленским, потом беседа со всеми гостями сразу — после чего Трамп пошел звонить Владимиру Путину, пишет Петр Акопов для РИА Новости.После сорокаминутных телефонных переговоров он снова встретился с европейцами и украинцем — и уже потом опубликовал в соцсетях официальное сообщение. Суть которого сводится к тому, что начинается подготовка к встрече Путина и Зеленского, к которой присоединится и сам Трамп. Комментарии Кремля не были столь оптимистичны — формулировка помощника президента Ушакова была более чем осторожная: "Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины, лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины на переговорах".Саму по себе фразу "обсудили идею изучить возможность повышения уровня" можно трактовать как угодно, но она явно не означает согласия на быструю встречу в верхах. А Трамп хочет именно быстрой встречи — утечки из Белого дома говорят о том, что обсуждается время до конца месяца. Трамп уже представляет себе, как через неделю Путин и Зеленский пожимают друг другу руки в его присутствии? Конечно. Но на пути к встрече на троих остались совсем "небольшие" препятствия.Эта встреча должна закончиться договоренностями — причем даже не о временном перемирии, а о принципиальных условиях мирного соглашения. Понятно, что на Аляске Трамп с Путиным предварительно договорились об очень важных составляющих этого соглашения, включая обмен территориями и гарантии безопасности, хотя публично ни американцы, ни мы не раскрываем детали. Но Трамп должен продавить на эти условия Зеленского и европейцев — и именно этому и была посвящена вчерашняя встреча в Белом доме. Получилось ли у Трампа?Если судить по заявлениям, которые делали в начале переговоров Зеленский и европейские лидеры, никакого изменения в их позициях не произошло — хотя и всячески хвалили Трампа, но постоянно возвращались к гарантиям безопасности со стороны США, а ведь у Трампа даже в заявлении по итогам понедельничных переговоров говорится о том, что они "будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США". Координация — это совсем не то, чего требуют европейцы (Урсула фон дер Ляйен накануне даже заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности — словно забыв про НАТО). Кроме того, Европа продолжает требовать участия в переговорах между Россией, США и Украиной — Эммануэль Макрон даже заявил, что в качестве продолжения трехсторонней встречи (Путин, Трамп и Зеленский) им, "вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента, и именно поэтому мы все здесь едины с Украиной в этом вопросе".Зеленский в Белом доме тоже делал упор на американской помощи и гарантиях, а насчет территориальных вопросов заявил, что они должны обсуждаться на трехсторонней встрече. Однако если тройственный саммит предлагают провести после встречи Путина с Зеленским, то по сути это означает отказ Киева не только от передачи территорий России, но и от самой встречи на высшем уровне: президент России не будет встречаться с Зеленским при отсутствии решения по территориальному вопросу. Конечно, возможно, что Зеленский просто играет предложенную ему Трампом (и согласованную президентом США с Путиным) роль: сначала ничего не уступаю русским, но потом под давлением и по просьбе американского президента, соглашаюсь отдать часть Донбасса. Возможен такой сценарий? Да, но пока что Зеленский все еще надеется его избежать.В любом случае сначала на повестке дня стоит не саммит Путина и Зеленского, а переговоры делегаций России и Украины, которые подготовили бы встречу в верхах — и в этот раз нашу делегацию наверняка будет возглавлять один из членов Совета безопасности. В случае успеха переговоров действительно откроется путь к саммиту Путин — Трамп — Зеленский. Несомненно, что уже в ближайшие дни события будут развиваться в очень быстром темпе.Но приведет ли трехсторонний саммит к завершению боевых действий? Нет, даже в этом случае ничего не предопределено — все предварительные договоренности Путина и Трампа могут быть сорваны в последний момент, в том числе и третьим участником встречи. И даже в случае успеха саммита никаких гарантий устойчивого мира нет — потому что потом нужно будет не только соблюдать прекращение огня (которое будет объявлено на следующем этапе), но и передать России территории и договориться об устраивающих нас формулировках гарантий безопасности. Не только Украины, а и России — в ее отношениях с Западом. Однако попытка Путина и Трампа найти мирное решение в любом случае войдет в историю.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/1056995203.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/1056991879.html
сша
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/12/1056990390_81:0:2106:1519_1920x0_80_0_0_59a2d180cd49dee998ef0cba0595e18d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, авторы, колумнисты, сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
мнение, авторы, колумнисты, сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп

Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным

15:45 19.08.2025
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Петр Акопов - Sputnik Абхазия
Петр Акопов
Все материалы
Понедельник выдался у Дональда Трампа чрезвычайно насыщенным — кроме Зеленского он принимал в Белом доме еще семерых европейских лидеров.
Сначала состоялась встреча с Зеленским, потом беседа со всеми гостями сразу — после чего Трамп пошел звонить Владимиру Путину, пишет Петр Акопов для РИА Новости.
После сорокаминутных телефонных переговоров он снова встретился с европейцами и украинцем — и уже потом опубликовал в соцсетях официальное сообщение. Суть которого сводится к тому, что начинается подготовка к встрече Путина и Зеленского, к которой присоединится и сам Трамп.
Американский президент назвал все это "хорошим первым шагом" — но действительно ли в ближайшие дни может состоятся встреча президентов России и Украины?
Комментарии Кремля не были столь оптимистичны — формулировка помощника президента Ушакова была более чем осторожная: "Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины, лидеры обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей России и Украины на переговорах".
Саму по себе фразу "обсудили идею изучить возможность повышения уровня" можно трактовать как угодно, но она явно не означает согласия на быструю встречу в верхах. А Трамп хочет именно быстрой встречи — утечки из Белого дома говорят о том, что обсуждается время до конца месяца. Трамп уже представляет себе, как через неделю Путин и Зеленский пожимают друг другу руки в его присутствии? Конечно. Но на пути к встрече на троих остались совсем "небольшие" препятствия.
Эта встреча должна закончиться договоренностями — причем даже не о временном перемирии, а о принципиальных условиях мирного соглашения. Понятно, что на Аляске Трамп с Путиным предварительно договорились об очень важных составляющих этого соглашения, включая обмен территориями и гарантии безопасности, хотя публично ни американцы, ни мы не раскрываем детали. Но Трамп должен продавить на эти условия Зеленского и европейцев — и именно этому и была посвящена вчерашняя встреча в Белом доме. Получилось ли у Трампа?
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2025
Путин и Трамп обсудили по телефону возможность прямых переговоров с Украиной
01:22
Если судить по заявлениям, которые делали в начале переговоров Зеленский и европейские лидеры, никакого изменения в их позициях не произошло — хотя и всячески хвалили Трампа, но постоянно возвращались к гарантиям безопасности со стороны США, а ведь у Трампа даже в заявлении по итогам понедельничных переговоров говорится о том, что они "будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США". Координация — это совсем не то, чего требуют европейцы (Урсула фон дер Ляйен накануне даже заявила, что Европе тоже нужны гарантии безопасности — словно забыв про НАТО). Кроме того, Европа продолжает требовать участия в переговорах между Россией, США и Украиной — Эммануэль Макрон даже заявил, что в качестве продолжения трехсторонней встречи (Путин, Трамп и Зеленский) им, "вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента, и именно поэтому мы все здесь едины с Украиной в этом вопросе".
Зеленский в Белом доме тоже делал упор на американской помощи и гарантиях, а насчет территориальных вопросов заявил, что они должны обсуждаться на трехсторонней встрече. Однако если тройственный саммит предлагают провести после встречи Путина с Зеленским, то по сути это означает отказ Киева не только от передачи территорий России, но и от самой встречи на высшем уровне: президент России не будет встречаться с Зеленским при отсутствии решения по территориальному вопросу. Конечно, возможно, что Зеленский просто играет предложенную ему Трампом (и согласованную президентом США с Путиным) роль: сначала ничего не уступаю русским, но потом под давлением и по просьбе американского президента, соглашаюсь отдать часть Донбасса. Возможен такой сценарий? Да, но пока что Зеленский все еще надеется его избежать.
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в понедельник, 18 августа 2025 года, в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2025
Трамп: мирное соглашение по Украине возможно и во время боевых действий
Вчера, 21:03
В любом случае сначала на повестке дня стоит не саммит Путина и Зеленского, а переговоры делегаций России и Украины, которые подготовили бы встречу в верхах — и в этот раз нашу делегацию наверняка будет возглавлять один из членов Совета безопасности. В случае успеха переговоров действительно откроется путь к саммиту Путин — Трамп — Зеленский. Несомненно, что уже в ближайшие дни события будут развиваться в очень быстром темпе.
Но приведет ли трехсторонний саммит к завершению боевых действий? Нет, даже в этом случае ничего не предопределено — все предварительные договоренности Путина и Трампа могут быть сорваны в последний момент, в том числе и третьим участником встречи. И даже в случае успеха саммита никаких гарантий устойчивого мира нет — потому что потом нужно будет не только соблюдать прекращение огня (которое будет объявлено на следующем этапе), но и передать России территории и договориться об устраивающих нас формулировках гарантий безопасности. Не только Украины, а и России — в ее отношениях с Западом. Однако попытка Путина и Трампа найти мирное решение в любом случае войдет в историю.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0