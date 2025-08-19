https://sputnik-abkhazia.ru/20250819/vspomnit-kto-my-est-tarba-o-festivale-abkhazskoy-kultury-1057010311.html

Вспомнить кто мы есть: Тарба о фестивале абхазской культуры

Фестиваль абхазской культуры пройдет на территории Сухумской крепости с 20 по 24 августа.

2025-08-19T21:02+0300

2025-08-19T21:02+0300

2025-08-19T21:02+0300

Одна из задач предстоящего Фестиваля абхазской культуры — представить не только материальные ценности, но и духовное наследие страны, рассказала в эфире на радио Sputnik автор фестиваля Сана Тарба. Она подчеркнула подчеркнула необходимость популяризации культуры абхазского народа, традиций и языка для сохранения национальной идентичности, воспитания молодежи по канонам, по которым жили предки. Фестиваль пройдет на территории Сухумской крепости с 20 по 24 августа. В программу войдут игры на основе абхазского языка и мифологии, мастер-классы, народная музыка и творчество, кинопоказы, будет организован лекторий.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

