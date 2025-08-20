In vino veritas: как развивается винный туризм в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараусбараҭа аспециалист хада лыҿцәажәара
13:04
19 мин
Аицәажәара
Аекологиатә акциа "Ицқьоу Гәылрыԥшь" мҩаԥыргоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу ицәажәара
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
14:33
4 мин
Такие обстоятельства
Фестиваль абхазской культуры в Сухумской крепости: разговор с автором проекта
14:37
22 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
18:04
11 мин
Аицәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере "Таврида"
18:35
7 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
18:42
4 мин
Посредник
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
21:04
11 мин
Аицәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере "Таврида"
21:35
7 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
21:42
4 мин
Посредник
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
21:45
14 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/in-vino-veritas-kak-razvivaetsya-vinnyy-turizm-v-abkhazii--1057024487.html
In vino veritas: как развивается винный туризм в Абхазии
In vino veritas: как развивается винный туризм в Абхазии
Sputnik Абхазия
По словам гендиректора винзавода Николая Ачба, во всем мире компании-производители вин получают до 30% прибыли именно на туризме. 20.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-20T17:46+0300
2025-08-20T17:46+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
вино
туризм
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/14/1057024029_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4bbca1735455c04a80cdce46136428e0.jpg
По словам гендиректора винзавода Николая Ачба, во всем мире компании-производители вин получают до 30% прибыли именно на туризме. Но Абхазии это мало касается, поскольку это направление в республике слабо развито и только начинает набирать обороты. Глава Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии Алхас Аргун отметил, что человек, который увлекается вином, все время ищет что-то новое. Поэтому нужно предложить такому туристу то, что ему будет интересно. "Самое главное – это создать законодательную основу развития виноделия. В Российской Федерации в 2019 году приняли закон "О виноградарстве и виноделии", он дал значительный толчок развитию винодельческих предприятий, которых у нас практически нет", - заметил он. Говорить о национальном виноделии можно только тогда, когда виноделие развито и существует множество производителей, добавил Аргун. По мнению Николая Ачба, для государства лучше, когда существует много небольших производителей, чем когда работают нескольких крупных. Это выгодно с точки зрения занятости населения, создания конкурентной среды, улучшения качества продукции и привлекательности отрасли, а также с точки зрения развития и поддержки села. При этом он отметил, что это непростая задача – отрасль требует существенной поддержки, поскольку выращивание виноградной лозы и изготовления вина требует большого количества усилий. "Виноделие – это не только один из способов удовлетворить нужды приезжающих гостей, но и само по себе привлекательно для создания большего потока туристов", - подчеркнул он. По словам Ачба, отсутствие закона о виноградарстве и виноделии в Абхазии сильно тормозит развитие этой отрасли. Законодательная база нужна, в том числе для того, чтобы бороться с подделкой винной продукции и фальсификатом. Алхас Аргун считает, что в республике нужно сделать акцент на развитие автохтонных сортов винограда. Это позволило бы через 10 лет производить значительное количество разнообразных вин из местных сортов. Говоря о развитии винного туризма в республике, Николай Ачба отметил, что на всю Абхазию работает только 5-6 предприятий, производящих вино.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/14/1057024029_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_52090b94d7d9ea482d6968cda5b389b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, видео, мультимедиа, вино, туризм, отдых в абхазии, видео
абхазия, видео, мультимедиа, вино, туризм, отдых в абхазии, видео

In vino veritas: как развивается винный туризм в Абхазии

17:46 20.08.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
По словам гендиректора винзавода Николая Ачба, во всем мире компании-производители вин получают до 30% прибыли именно на туризме.
Но Абхазии это мало касается, поскольку это направление в республике слабо развито и только начинает набирать обороты.
Глава Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии Алхас Аргун отметил, что человек, который увлекается вином, все время ищет что-то новое. Поэтому нужно предложить такому туристу то, что ему будет интересно.
"Самое главное – это создать законодательную основу развития виноделия. В Российской Федерации в 2019 году приняли закон "О виноградарстве и виноделии", он дал значительный толчок развитию винодельческих предприятий, которых у нас практически нет", - заметил он.
Говорить о национальном виноделии можно только тогда, когда виноделие развито и существует множество производителей, добавил Аргун.
По мнению Николая Ачба, для государства лучше, когда существует много небольших производителей, чем когда работают нескольких крупных. Это выгодно с точки зрения занятости населения, создания конкурентной среды, улучшения качества продукции и привлекательности отрасли, а также с точки зрения развития и поддержки села.
При этом он отметил, что это непростая задача – отрасль требует существенной поддержки, поскольку выращивание виноградной лозы и изготовления вина требует большого количества усилий.
"Виноделие – это не только один из способов удовлетворить нужды приезжающих гостей, но и само по себе привлекательно для создания большего потока туристов", - подчеркнул он.
По словам Ачба, отсутствие закона о виноградарстве и виноделии в Абхазии сильно тормозит развитие этой отрасли. Законодательная база нужна, в том числе для того, чтобы бороться с подделкой винной продукции и фальсификатом.
Алхас Аргун считает, что в республике нужно сделать акцент на развитие автохтонных сортов винограда. Это позволило бы через 10 лет производить значительное количество разнообразных вин из местных сортов.
Говоря о развитии винного туризма в республике, Николай Ачба отметил, что на всю Абхазию работает только 5-6 предприятий, производящих вино.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0