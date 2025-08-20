https://sputnik-abkhazia.ru/20250820/in-vino-veritas-kak-razvivaetsya-vinnyy-turizm-v-abkhazii--1057024487.html

In vino veritas: как развивается винный туризм в Абхазии

In vino veritas: как развивается винный туризм в Абхазии

По словам гендиректора винзавода Николая Ачба, во всем мире компании-производители вин получают до 30% прибыли именно на туризме. 20.08.2025

По словам гендиректора винзавода Николая Ачба, во всем мире компании-производители вин получают до 30% прибыли именно на туризме. Но Абхазии это мало касается, поскольку это направление в республике слабо развито и только начинает набирать обороты. Глава Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии Алхас Аргун отметил, что человек, который увлекается вином, все время ищет что-то новое. Поэтому нужно предложить такому туристу то, что ему будет интересно. "Самое главное – это создать законодательную основу развития виноделия. В Российской Федерации в 2019 году приняли закон "О виноградарстве и виноделии", он дал значительный толчок развитию винодельческих предприятий, которых у нас практически нет", - заметил он. Говорить о национальном виноделии можно только тогда, когда виноделие развито и существует множество производителей, добавил Аргун. По мнению Николая Ачба, для государства лучше, когда существует много небольших производителей, чем когда работают нескольких крупных. Это выгодно с точки зрения занятости населения, создания конкурентной среды, улучшения качества продукции и привлекательности отрасли, а также с точки зрения развития и поддержки села. При этом он отметил, что это непростая задача – отрасль требует существенной поддержки, поскольку выращивание виноградной лозы и изготовления вина требует большого количества усилий. "Виноделие – это не только один из способов удовлетворить нужды приезжающих гостей, но и само по себе привлекательно для создания большего потока туристов", - подчеркнул он. По словам Ачба, отсутствие закона о виноградарстве и виноделии в Абхазии сильно тормозит развитие этой отрасли. Законодательная база нужна, в том числе для того, чтобы бороться с подделкой винной продукции и фальсификатом. Алхас Аргун считает, что в республике нужно сделать акцент на развитие автохтонных сортов винограда. Это позволило бы через 10 лет производить значительное количество разнообразных вин из местных сортов. Говоря о развитии винного туризма в республике, Николай Ачба отметил, что на всю Абхазию работает только 5-6 предприятий, производящих вино.

