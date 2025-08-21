Новый турнир: что значит для абхазского футбола участие в Медиалиге

Абхазия
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аицәажәара
Аҟәа ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараусбараҭа аспециалист хада лыҿцәажәара
13:04
19 мин
Аицәажәара
Аекологиатә акциа "Ицқьоу Гәылрыԥшь" мҩаԥыргоит: аиҿкааҩцәа иреиуоу ицәажәара
13:24
6 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы иқәыргылахоит: арежиссиор иҿцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
14:33
4 мин
Такие обстоятельства
Фестиваль абхазской культуры в Сухумской крепости: разговор с автором проекта
14:37
22 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
18:04
11 мин
Аицәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере "Таврида"
18:35
7 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
18:42
4 мин
Посредник
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
21:04
11 мин
Аицәажәара
Амедиатә шьапылымпылтә лига ҳкоманда алахәхара лшарас иаанартуа: апресс-атташе ицәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Алиса Гицба провела мастер-класс в арт-кластере "Таврида"
21:35
7 мин
Актуальный комментарий
В Сухуме начался прием документов в медицинский класс
21:42
4 мин
Посредник
Начало учебного года. Помощь семьям от государства
21:45
14 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Афон Ҿыци Анхәеи цхыраарас ирыҭахо ҳәа изықәдыргәыӷыз: адепутат иҿцәажәара
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Авидеоеицлабра "Аԥсны акадр аҿы" ахықәкы, иззыԥшу алҵшәа
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
14 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Экономика Гагрского района: показатели роста и развития
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Ситуация с топливом в Абхазии. Заявление главы Минэнерго
14:33
2 мин
Гражданин и начальник
Как идет работа по определению границ нацпарков и заповедников?
14:36
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
18:05
15 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
18:34
17 мин
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
18:51
7 мин
On air
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
21:05
15 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
21:34
17 мин
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
21:51
7 мин
On air
21:58
1 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Новый турнир: что значит для абхазского футбола участие в Медиалиге

19:02 21.08.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Дебютный матч команды "Апсны" с "Чертаново" состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 30 августа.
По словам президента Федерации футбола Абхазии Шабата Логуа, участие команды "Апсны" в Медиалиге будет способствовать развитию футбола в республике.
Он напомнил, что команды из Медиалиги уже приезжали в Сухум и матчи вызвали большой интерес среди местных любителей футбола.
Логуа также отметил, что в турнире принимают участие известные личности, что привлекает дополнительное внимание.
Операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава отметил, что команде "Апсны" вполне под силу обыграть "Чертаново" с которой предстоит встретиться 30 августа в Сухуме.

Главный тренер "Апсны" Герман Кутарба отметил, что команда активно готовится к старту в турнире, и что команда состоит из лучших футболистов, играющих в разных клубах и медийных личностей.
0