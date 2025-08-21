https://sputnik-abkhazia.ru/20250821/novyy-turnir-chto-znachit-dlya-abkhazskogo-futbola-uchastie-v-medialige-1057056580.html
Новый турнир: что значит для абхазского футбола участие в Медиалиге
Дебютный матч команды "Апсны" с "Чертаново" состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 30 августа. 21.08.2025, Sputnik Абхазия
По словам президента Федерации футбола Абхазии Шабата Логуа, участие команды "Апсны" в Медиалиге будет способствовать развитию футбола в республике.Он напомнил, что команды из Медиалиги уже приезжали в Сухум и матчи вызвали большой интерес среди местных любителей футбола. Логуа также отметил, что в турнире принимают участие известные личности, что привлекает дополнительное внимание. Операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава отметил, что команде "Апсны" вполне под силу обыграть "Чертаново" с которой предстоит встретиться 30 августа в Сухуме.Главный тренер "Апсны" Герман Кутарба отметил, что команда активно готовится к старту в турнире, и что команда состоит из лучших футболистов, играющих в разных клубах и медийных личностей.
