Открытие мемориала, воспитание молодежи и память: Медвенский о "Санчара – 2025"

Международная патриотическая экспедиция "Санчара" впервые прошла в 2019 году. Она была организована Государственным музеем Боевой Славы имени первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. В составе группы участвовала и представительница Германии — доктор Керстен Кленке.По словам историка и руководителя экспедиции Николая Медвенского, именно тогда участники впервые своими глазами увидели останки советских солдат, лежавшие под открытым небом более 70 лет.Собранные останки советских солдат были доставлены в село Псху, где состоялось их захоронение. Именно тогда возникла идея создания мемориала в честь защитников Родины.Летом 2025 года в Псху была привезена и установлена мемориальная плита. Торжественное открытие памятного знака запланировано на 9 сентября — в годовщину освобождения села Псху от фашистских захватчиков.В рамках церемонии пройдет выставка архивных фотографий советского периода, посвященная селу Псху и Битве за Кавказ. В экспозиции будут представлены работы как советских, так и немецких фотографов.Также поисковик из Эстонии Андрей Лазурин, обнаруживший останки уроженцев Абхазии в местах массовых захоронений на территории своей страны, подготовит альбом с их данными. В начале сентября он передаст его Минобороны Абхазии.

