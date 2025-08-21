https://sputnik-abkhazia.ru/20250821/otkrytie-memoriala-vospitanie-molodezhi-i-pamyat-medvenskiy-o-sanchara--2025-1057047228.html
Открытие мемориала, воспитание молодежи и память: Медвенский о "Санчара – 2025"
Открытие мемориала, воспитание молодежи и память: Медвенский о "Санчара – 2025"
Sputnik Абхазия
Международная патриотическая экспедиция "Санчара – 2025. Дорога к обелиску" завершилась установкой мемориальной плиты в память о советских солдатах в селе... 21.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-21T15:04+0300
2025-08-21T15:04+0300
2025-08-21T15:18+0300
в абхазии
абхазия
санчарский перевал
псху
мультимедиа
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/14/1057022626_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4f8204ab02b17843bdff65c23c053bac.jpg
Международная патриотическая экспедиция "Санчара" впервые прошла в 2019 году. Она была организована Государственным музеем Боевой Славы имени первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. В составе группы участвовала и представительница Германии — доктор Керстен Кленке.По словам историка и руководителя экспедиции Николая Медвенского, именно тогда участники впервые своими глазами увидели останки советских солдат, лежавшие под открытым небом более 70 лет.Собранные останки советских солдат были доставлены в село Псху, где состоялось их захоронение. Именно тогда возникла идея создания мемориала в честь защитников Родины.Летом 2025 года в Псху была привезена и установлена мемориальная плита. Торжественное открытие памятного знака запланировано на 9 сентября — в годовщину освобождения села Псху от фашистских захватчиков.В рамках церемонии пройдет выставка архивных фотографий советского периода, посвященная селу Псху и Битве за Кавказ. В экспозиции будут представлены работы как советских, так и немецких фотографов.Также поисковик из Эстонии Андрей Лазурин, обнаруживший останки уроженцев Абхазии в местах массовых захоронений на территории своей страны, подготовит альбом с их данными. В начале сентября он передаст его Минобороны Абхазии.
абхазия
санчарский перевал
псху
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/14/1057022626_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_4bba6380da1b43cc54e7689467c3058b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, санчарский перевал, псху, мультимедиа, видео, видео
абхазия, санчарский перевал, псху, мультимедиа, видео, видео
Открытие мемориала, воспитание молодежи и память: Медвенский о "Санчара – 2025"
15:04 21.08.2025 (обновлено: 15:18 21.08.2025)
Международная патриотическая экспедиция "Санчара – 2025. Дорога к обелиску" завершилась установкой мемориальной плиты в память о советских солдатах в селе Псху.
Международная патриотическая экспедиция "Санчара" впервые прошла в 2019 году. Она была организована Государственным музеем Боевой Славы имени первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. В составе группы участвовала и представительница Германии — доктор Керстен Кленке.
По словам историка и руководителя экспедиции Николая Медвенского, именно тогда участники впервые своими глазами увидели останки советских солдат, лежавшие под открытым небом более 70 лет.
Собранные останки советских солдат были доставлены в село Псху, где состоялось их захоронение. Именно тогда возникла идея создания мемориала в честь защитников Родины.
Летом 2025 года в Псху была привезена и установлена мемориальная плита. Торжественное открытие памятного знака запланировано на 9 сентября — в годовщину освобождения села Псху от фашистских захватчиков.
В рамках церемонии пройдет выставка архивных фотографий советского периода, посвященная селу Псху и Битве за Кавказ. В экспозиции будут представлены работы как советских, так и немецких фотографов.
Также поисковик из Эстонии Андрей Лазурин, обнаруживший останки уроженцев Абхазии в местах массовых захоронений на территории своей страны, подготовит альбом с их данными. В начале сентября он передаст его Минобороны Абхазии.