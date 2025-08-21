Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Открытие мемориала, воспитание молодежи и память: Медвенский о "Санчара – 2025"

15:04 21.08.2025 (обновлено: 15:18 21.08.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Международная патриотическая экспедиция "Санчара – 2025. Дорога к обелиску" завершилась установкой мемориальной плиты в память о советских солдатах в селе Псху.
Международная патриотическая экспедиция "Санчара" впервые прошла в 2019 году. Она была организована Государственным музеем Боевой Славы имени первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. В составе группы участвовала и представительница Германии — доктор Керстен Кленке.
По словам историка и руководителя экспедиции Николая Медвенского, именно тогда участники впервые своими глазами увидели останки советских солдат, лежавшие под открытым небом более 70 лет.
Собранные останки советских солдат были доставлены в село Псху, где состоялось их захоронение. Именно тогда возникла идея создания мемориала в честь защитников Родины.
Летом 2025 года в Псху была привезена и установлена мемориальная плита. Торжественное открытие памятного знака запланировано на 9 сентября — в годовщину освобождения села Псху от фашистских захватчиков.
В рамках церемонии пройдет выставка архивных фотографий советского периода, посвященная селу Псху и Битве за Кавказ. В экспозиции будут представлены работы как советских, так и немецких фотографов.
Также поисковик из Эстонии Андрей Лазурин, обнаруживший останки уроженцев Абхазии в местах массовых захоронений на территории своей страны, подготовит альбом с их данными. В начале сентября он передаст его Минобороны Абхазии.
