Фестиваль "Город песчаных скульптур" в Санкт-Петербурге

Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Афон Ҿыци Анхәеи цхыраарас ирыҭахо ҳәа изықәдыргәыӷыз: адепутат иҿцәажәара
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Авидеоеицлабра "Аԥсны акадр аҿы" ахықәкы, иззыԥшу алҵшәа
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
14 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Экономика Гагрского района: показатели роста и развития
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Ситуация с топливом в Абхазии. Заявление главы Минэнерго
14:33
2 мин
Гражданин и начальник
Как идет работа по определению границ нацпарков и заповедников?
14:36
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
18:05
15 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
18:34
17 мин
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
18:51
7 мин
On air
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
21:05
15 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
21:34
17 мин
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
21:51
7 мин
On air
21:58
1 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәылрыԥшь ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афестиваль Аpsua Code аҵакы, аҭахра: абжьгаҩцәа иреиуоу лыҽцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны асоциалтә ҭҵаарақәа: ауниверситет алабораториа анапхгаҩы иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
14:34
17 мин
Дополнительное время
Три медали на турнире по армреслингу в Краснодаре у уроженцев Абхазии
14:51
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
18:50
26 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20250822/1057066465.html
Фестиваль "Город песчаных скульптур" в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Город песчаных скульптур" в Санкт-Петербурге
Sputnik Абхазия
С 22 августа по 7 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет один из самых ярких летних фестивалей — "Город песчаных скульптур". 22.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-22T14:45+0300
2025-08-22T14:45+0300
фото
мультимедиа
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/16/1057066647_0:189:3093:1929_1920x0_80_0_0_a54a9f8ab8c6dc952971fe92d3a17803.jpg
Тематика фестиваля в этом году — "Сказки и легенды народов мира". Участники из разных стран представят героев мифов, эпосов, литературных произведений, воссозданных с поразительной детализацией — исключительно из песка и воды. Фестиваль популярен среди петербуржцев и туристов, особенно семей с детьми. Для самых маленьких будет организована песочница, мастер-классы, конкурсы и развлекательная программа.Выставка под открытым небом развернется в самом центре города на территории пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга и будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/16/1057066647_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_85df05c4bba0e7283d0468e3449bdec6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, россия
фото, фото , мультимедиа, россия

Фестиваль "Город песчаных скульптур" в Санкт-Петербурге

14:45 22.08.2025
Подписаться
С 22 августа по 7 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет один из самых ярких летних фестивалей — "Город песчаных скульптур".
Тематика фестиваля в этом году — "Сказки и легенды народов мира". Участники из разных стран представят героев мифов, эпосов, литературных произведений, воссозданных с поразительной детализацией — исключительно из песка и воды.
Фестиваль популярен среди петербуржцев и туристов, особенно семей с детьми. Для самых маленьких будет организована песочница, мастер-классы, конкурсы и развлекательная программа.
Выставка под открытым небом развернется в самом центре города на территории пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга и будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Фестиваль песчаных скульптур откроется 22 августа

Фестиваль песчаных скульптур откроется 22 августа - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Фестиваль песчаных скульптур откроется 22 августа

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Выставка под открытым небом развернется в самом центре города.

Выставка под открытым небом развернется в самом центре города. - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Выставка под открытым небом развернется в самом центре города.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Там будут представлены фигуры из сказок и легенд народов мира.

Там будут представлены фигуры из сказок и легенд народов мира. - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Там будут представлены фигуры из сказок и легенд народов мира.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Скульптор во время работы.

Скульптор во время работы. - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Скульптор во время работы.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Скульпторы рассматривают свою работу.

Скульпторы рассматривают свою работу. - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Скульпторы рассматривают свою работу.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует песчаную скульптуру.

Девушка фотографирует песчаную скульптуру. - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует песчаную скульптуру.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Фестиваль пройдет на территории пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Фестиваль пройдет на территории пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Фестиваль пройдет на территории пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга

