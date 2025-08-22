https://sputnik-abkhazia.ru/20250822/1057066465.html

Фестиваль "Город песчаных скульптур" в Санкт-Петербурге

Фестиваль "Город песчаных скульптур" в Санкт-Петербурге

С 22 августа по 7 сентября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдет один из самых ярких летних фестивалей — "Город песчаных скульптур". 22.08.2025, Sputnik Абхазия

Тематика фестиваля в этом году — "Сказки и легенды народов мира". Участники из разных стран представят героев мифов, эпосов, литературных произведений, воссозданных с поразительной детализацией — исключительно из песка и воды. Фестиваль популярен среди петербуржцев и туристов, особенно семей с детьми. Для самых маленьких будет организована песочница, мастер-классы, конкурсы и развлекательная программа.Выставка под открытым небом развернется в самом центре города на территории пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга и будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00.

