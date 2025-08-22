Борьба на руках: какие перспективы у армрестлинга в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аицәажәара
Афон Ҿыци Анхәеи цхыраарас ирыҭахо ҳәа изықәдыргәыӷыз: адепутат иҿцәажәара
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Авидеоеицлабра "Аԥсны акадр аҿы" ахықәкы, иззыԥшу алҵшәа
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
13:34
14 мин
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Экономика Гагрского района: показатели роста и развития
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Ситуация с топливом в Абхазии. Заявление главы Минэнерго
14:33
2 мин
Гражданин и начальник
Как идет работа по определению границ нацпарков и заповедников?
14:36
24 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
18:05
15 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
18:34
17 мин
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
18:51
7 мин
On air
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
21:05
15 мин
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
21:34
17 мин
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
21:51
7 мин
On air
21:58
1 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәылрыԥшь ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афестиваль Аpsua Code аҵакы, аҭахра: абжьгаҩцәа иреиуоу лыҽцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны асоциологиатә ҭҵаарақәа: ауниверситет алабораториа анапхгаҩы иҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
14:34
17 мин
Дополнительное время
Три медали на турнире по армреслингу в Краснодаре у уроженцев Абхазии
14:51
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы культуратә форум мҩаԥысуеит Москва: Аԥснынтә иалахәу лыҿцәажәара
18:03
6 мин
Аицәажәара
Абиуџьет аҟынтәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: Очамчыра ахада иҿцәажәара
18:09
20 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы культуратә форум мҩаԥысуеит Москва: Аԥснынтә иалахәу лыҿцәажәара
21:03
6 мин
Аицәажәара
Абиуџьет аҟынтәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: Очамчыра ахада иҿцәажәара
21:09
20 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250822/borba-na-rukakh-kakie-perspektivy-u-armrestlinga-v-abkhazii--1057085499.html
Борьба на руках: какие перспективы у армрестлинга в Абхазии
Борьба на руках: какие перспективы у армрестлинга в Абхазии
Sputnik Абхазия
На турнире в Краснодаре армрестлеры из Абхазии выиграли золотую и бронзовую медали. 22.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-22T21:30+0300
2025-08-22T21:30+0300
в абхазии
абхазия
мультимедиа
видео
армрестлинг
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/16/1057080689_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c3314f600eb0adbac8f21d70de561a54.jpg
Федерация армрестлинга может появиться в Абхазии, сказал армрестлер Артур Миносян в передаче "Дополнительное время" на радио Sputnik. По его словам этот вид спорта набирает популярность в республике. "Совместно с Госкомитетом по делам молодежи и спорту ведутся работы по реализации Федерации армрестлинга в Абхазии - мы работаем над этим. Ребята проявляют интерес к этому виду спорта в нашей стране и он пользуется большой популярностью", - подчеркнул он. Миносян отметил, в республике не так часто проходятся турниры по армрестлингу, однако с появлением Федерации по этому виду спорта они будут проводиться чаще во всех районах страны.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/16/1057080689_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_982339d24c4613f60b56fc4fc6d722af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, мультимедиа, видео, армрестлинг, видео
абхазия, мультимедиа, видео, армрестлинг, видео

Борьба на руках: какие перспективы у армрестлинга в Абхазии

21:30 22.08.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
На турнире в Краснодаре армрестлеры из Абхазии выиграли золотую и бронзовую медали.
Федерация армрестлинга может появиться в Абхазии, сказал армрестлер Артур Миносян в передаче "Дополнительное время" на радио Sputnik.
По его словам этот вид спорта набирает популярность в республике.
"Совместно с Госкомитетом по делам молодежи и спорту ведутся работы по реализации Федерации армрестлинга в Абхазии - мы работаем над этим. Ребята проявляют интерес к этому виду спорта в нашей стране и он пользуется большой популярностью", - подчеркнул он.
Миносян отметил, в республике не так часто проходятся турниры по армрестлингу, однако с появлением Федерации по этому виду спорта они будут проводиться чаще во всех районах страны.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0