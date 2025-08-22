https://sputnik-abkhazia.ru/20250822/borba-na-rukakh-kakie-perspektivy-u-armrestlinga-v-abkhazii--1057085499.html

Борьба на руках: какие перспективы у армрестлинга в Абхазии

На турнире в Краснодаре армрестлеры из Абхазии выиграли золотую и бронзовую медали. 22.08.2025, Sputnik Абхазия

Федерация армрестлинга может появиться в Абхазии, сказал армрестлер Артур Миносян в передаче "Дополнительное время" на радио Sputnik. По его словам этот вид спорта набирает популярность в республике. "Совместно с Госкомитетом по делам молодежи и спорту ведутся работы по реализации Федерации армрестлинга в Абхазии - мы работаем над этим. Ребята проявляют интерес к этому виду спорта в нашей стране и он пользуется большой популярностью", - подчеркнул он. Миносян отметил, в республике не так часто проходятся турниры по армрестлингу, однако с появлением Федерации по этому виду спорта они будут проводиться чаще во всех районах страны.

