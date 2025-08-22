Ремонт дорог, водоснабжение и крупные проекты: Гамисония рассказал о планах УКС

Абхазия
Аицәажәара
Афон Ҿыци Анхәеи цхыраарас ирыҭахо ҳәа изықәдыргәыӷыз: адепутат иҿцәажәара
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Авидеоеицлабра "Аԥсны акадр аҿы" ахықәкы, иззыԥшу алҵшәа
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
Аицәажәара
Ашколтә маҭәа ахәыҷы рацәа ахьыҟоу аҭаацәа рзы: Аҵара аминистрра акциа атәы
Новости 14.00
Главные темы
Главный четверг
Экономика Гагрского района: показатели роста и развития
Новости 14.30
Главные темы
Актуальный комментарий
Ситуация с топливом в Абхазии. Заявление главы Минэнерго
Гражданин и начальник
Как идет работа по определению границ нацпарков и заповедников?
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
On air
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Агәыӡератәи ашкол ахыбра иаҭагылазаашьоу: аиҳабы лыҿцәажәара
Аицәажәара
Амедицинатә класс аартхоит Аҟәатәи актәи ашкол аҿы: аиҳабы лыҿцәажәара
Новости
Главные темы
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
Радио
Впервые артисты из Абхазии на "Новой волне"
On air
On air
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәылрыԥшь ашколқәа аҵарашықәс разыҟаҵара: аҵараҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афестиваль Аpsua Code аҵакы, аҭахра: абжьгаҩцәа иреиуоу лыҽцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны асоциологиатә ҭҵаарақәа: ауниверситет алабораториа анапхгаҩы иҿцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
Новости 14.30
Главные темы
Актуальный комментарий
США не присоединились к заявлению ООН в поддержку Грузии: комментарий эксперта
Дополнительное время
Три медали на турнире по армреслингу в Краснодаре у уроженцев Абхазии
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы культуратә форум мҩаԥысуеит Москва: Аԥснынтә иалахәу лыҿцәажәара
Аицәажәара
Абиуџьет аҟынтәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: Очамчыра ахада иҿцәажәара
Новости
Главные темы
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы культуратә форум мҩаԥысуеит Москва: Аԥснынтә иалахәу лыҿцәажәара
Аицәажәара
Абиуџьет аҟынтәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: Очамчыра ахада иҿцәажәара
Новости
Главные темы
Взаимный интерес
Реализация проектов по российской Инвестпрограмме в Абхазии. Интервью с главой УКС
Около 7,5 миллиарда рублей получит Республика Абхазия в качестве российской финансовой помощи в 2025 году.
Из общего объема запланированных средств на финансирование Республики Абхазии Российской Федерации в размере 7,5 млрд. руб. около двух млрд. руб. направят на реализацию Инвестиционных проектах.

По словам начальника Управления капитального строительства Абхазии Димира Гамисония, один милрд. руб. будет выделено на ремонт дорог по всей стране. При определении наиболее приоритетных участков исходили из технического состояния полотна, численности населения, загруженности дорог автотранспортом.

Гамисония также затронул проблему водоснабжения в Гагре, с которой сталкиваются жители и гости города круглый год.

УКС приступил к изучению состояния всех резервуаров и насосных станций для дальнейшего их ремонта и ввода в эксплуатацию. Проектно-сметная документация уже разработана и находится на экспертизе в Краснодаре. По примерным подсчетам, стоимость работ составит около 145 миллионов рублей. Завершить их планируют в течение года.
0