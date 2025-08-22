https://sputnik-abkhazia.ru/20250822/remont-dorog-vodosnabzhenie-i-krupnye-proekty-gamisoniya-rasskazal-o-planakh-uks--1057059616.html

Ремонт дорог, водоснабжение и крупные проекты: Гамисония рассказал о планах УКС

Ремонт дорог, водоснабжение и крупные проекты: Гамисония рассказал о планах УКС

Sputnik Абхазия

Около 7,5 миллиарда рублей получит Республика Абхазия в качестве российской финансовой помощи в 2025 году. 22.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-22T18:01+0300

2025-08-22T18:01+0300

2025-08-22T18:01+0300

в абхазии

абхазия

управление капитального строительства

ремонт

дороги

мультимедиа

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/16/1057080403_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2fc4f099317c926bf1bbf576566e5d2.jpg

Из общего объема запланированных средств на финансирование Республики Абхазии Российской Федерации в размере 7,5 млрд. руб. около двух млрд. руб. направят на реализацию Инвестиционных проектах.По словам начальника Управления капитального строительства Абхазии Димира Гамисония, один милрд. руб. будет выделено на ремонт дорог по всей стране. При определении наиболее приоритетных участков исходили из технического состояния полотна, численности населения, загруженности дорог автотранспортом. Гамисония также затронул проблему водоснабжения в Гагре, с которой сталкиваются жители и гости города круглый год. УКС приступил к изучению состояния всех резервуаров и насосных станций для дальнейшего их ремонта и ввода в эксплуатацию. Проектно-сметная документация уже разработана и находится на экспертизе в Краснодаре. По примерным подсчетам, стоимость работ составит около 145 миллионов рублей. Завершить их планируют в течение года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, управление капитального строительства, ремонт, дороги, мультимедиа, видео, видео