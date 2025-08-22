https://sputnik-abkhazia.ru/20250822/remont-dorog-vodosnabzhenie-i-krupnye-proekty-gamisoniya-rasskazal-o-planakh-uks--1057059616.html
Ремонт дорог, водоснабжение и крупные проекты: Гамисония рассказал о планах УКС
Ремонт дорог, водоснабжение и крупные проекты: Гамисония рассказал о планах УКС
Ремонт дорог, водоснабжение и крупные проекты: Гамисония рассказал о планах УКС
Около 7,5 миллиарда рублей получит Республика Абхазия в качестве российской финансовой помощи в 2025 году.
Из общего объема запланированных средств на финансирование Республики Абхазии Российской Федерации в размере 7,5 млрд. руб. около двух млрд. руб. направят на реализацию Инвестиционных проектах.
По словам начальника Управления капитального строительства Абхазии Димира Гамисония, один милрд. руб. будет выделено на ремонт дорог по всей стране. При определении наиболее приоритетных участков исходили из технического состояния полотна, численности населения, загруженности дорог автотранспортом.
Гамисония также затронул проблему водоснабжения в Гагре, с которой сталкиваются жители и гости города круглый год.
УКС приступил к изучению состояния всех резервуаров и насосных станций для дальнейшего их ремонта и ввода в эксплуатацию. Проектно-сметная документация уже разработана и находится на экспертизе в Краснодаре. По примерным подсчетам, стоимость работ составит около 145 миллионов рублей. Завершить их планируют в течение года.