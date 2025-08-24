https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontserty-spektakli-vystavka-i-tsirk-1057102208.html

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставка и цирк

Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставка и цирк

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 25 по 31 августа. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 24.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-24T19:00+0300

2025-08-24T19:00+0300

2025-08-24T19:00+0300

в абхазии

культура

новости

абхазия

театр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/01/1056596246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3e63d73bbda2b0954e8cf2961b4ea22.jpg

Пицундский храм 25 августа в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки в исполнении Валерия Барганджия и Елены Анкваб. 26 и 29 августа в 17:00, 31 августа 20:00 – концерты органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. 28 августа в 17:00 – концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.30 августа в 17:00 – концерт органной и вокально-инструментальной музыки. Пицунда 27 августа в 20:00 в Пицундском летнем амфитеатре пройдет концерт BLIZKEY. 27 августа в 20:00 в курортном зале Пицунды выступит Государственный ансамбль народного танца "Кавказ". Абхазский драмтеатр 25 августа в 19:00 – спектакль "Мирандолина". Режиссер – Алхас Шамба. Абхазская госфилармония 27 августа в 19:00 премьера фильма "Сариа" режиссера Сандро Аблотиа. Абхазский Молодежный театр 27 августа в 19:00 – спектакль "Семья кровопийцы". Режиссер – Дмитрий Акимов. РУСДРАМ25 августа в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". Режиссер – Мария Романова. 26 августа в19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер – Антон Корнилов. 27 августа в 19:00 – спектакль "Отцы и дети". Режиссер Егор Равинский. 28 августа в 19:00 – спектакль "Метод". Режиссер – Марк Вдовин. 29 августа в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы". Режиссер – Антон Корнилов. 30 августа в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер – Олеся Невмержицкая. 31 августа в 19:00 – спектакль "Мышеловка". Режиссер – Андрей Сидельников.Цирк 27, 28 и 29 августа в 18:00, 30 августа в 13:00 и 18:00, 31 августа в 12:00 и 16:00 — цирковое шоу "Созвездие смелых" на республиканском стадионе в Сухуме. Выставки До 4 сентября продлится выставка Батала Джапуа "Шьхатәыла" в галерее AUADA. Выставка Александра Семенцова открыта в The Wall Gallery в Сухуме до 14 сентября.Фотовыставка "Мариуполь 2022–2025" фотографа-документалиста Сергея Венявского открыта в Доме Москвы до 29 августа. Stand Up 27 августа участник шоу "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" на ТНТ Петр Евдокимов выступит в Ruin Bar в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/1056726739.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250731/1056576354.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, новости, абхазия, театр