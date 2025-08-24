Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставка и цирк
Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставка и цирк
Пицундский храм 25 августа в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки в исполнении Валерия Барганджия и Елены Анкваб. 26 и 29 августа в 17:00, 31 августа 20:00 – концерты органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия. 28 августа в 17:00 – концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.30 августа в 17:00 – концерт органной и вокально-инструментальной музыки. Пицунда 27 августа в 20:00 в Пицундском летнем амфитеатре пройдет концерт BLIZKEY. 27 августа в 20:00 в курортном зале Пицунды выступит Государственный ансамбль народного танца "Кавказ". Абхазский драмтеатр 25 августа в 19:00 – спектакль "Мирандолина". Режиссер – Алхас Шамба. Абхазская госфилармония 27 августа в 19:00 премьера фильма "Сариа" режиссера Сандро Аблотиа. Абхазский Молодежный театр 27 августа в 19:00 – спектакль "Семья кровопийцы". Режиссер – Дмитрий Акимов. РУСДРАМ25 августа в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". Режиссер – Мария Романова. 26 августа в19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер – Антон Корнилов. 27 августа в 19:00 – спектакль "Отцы и дети". Режиссер Егор Равинский. 28 августа в 19:00 – спектакль "Метод". Режиссер – Марк Вдовин. 29 августа в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы". Режиссер – Антон Корнилов. 30 августа в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер – Олеся Невмержицкая. 31 августа в 19:00 – спектакль "Мышеловка". Режиссер – Андрей Сидельников.Цирк 27, 28 и 29 августа в 18:00, 30 августа в 13:00 и 18:00, 31 августа в 12:00 и 16:00 — цирковое шоу "Созвездие смелых" на республиканском стадионе в Сухуме. Выставки До 4 сентября продлится выставка Батала Джапуа "Шьхатәыла" в галерее AUADA. Выставка Александра Семенцова открыта в The Wall Gallery в Сухуме до 14 сентября.Фотовыставка "Мариуполь 2022–2025" фотографа-документалиста Сергея Венявского открыта в Доме Москвы до 29 августа. Stand Up 27 августа участник шоу "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" на ТНТ Петр Евдокимов выступит в Ruin Bar в Сухуме.
Культурная афиша Абхазии: концерты, спектакли, выставка и цирк

19:00 24.08.2025
Культурная афиша Абхазии с 25 по 31 августа. Читайте и планируйте свой культурный отдых.

Пицундский храм

25 августа в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки в исполнении Валерия Барганджия и Елены Анкваб.
26 и 29 августа в 17:00, 31 августа 20:00 – концерты органной музыки Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
28 августа в 17:00 – концерт Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.
30 августа в 17:00 – концерт органной и вокально-инструментальной музыки.

Пицунда

27 августа в 20:00 в Пицундском летнем амфитеатре пройдет концерт BLIZKEY.
27 августа в 20:00 в курортном зале Пицунды выступит Государственный ансамбль народного танца "Кавказ".

Абхазский драмтеатр

25 августа в 19:00 – спектакль "Мирандолина". Режиссер – Алхас Шамба.
Абхазская госфилармония
27 августа в 19:00 премьера фильма "Сариа" режиссера Сандро Аблотиа.

Абхазский Молодежный театр

27 августа в 19:00 – спектакль "Семья кровопийцы". Режиссер – Дмитрий Акимов.
6 августа, 14:33

РУСДРАМ

25 августа в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". Режиссер – Мария Романова.
26 августа в19:00 – спектакль "Безымянная звезда". Режиссер – Антон Корнилов.
27 августа в 19:00 – спектакль "Отцы и дети". Режиссер Егор Равинский.
28 августа в 19:00 – спектакль "Метод". Режиссер – Марк Вдовин.
29 августа в 19:00 – спектакль "Виндзорские проказницы". Режиссер – Антон Корнилов.
30 августа в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз". Режиссер – Олеся Невмержицкая.
31 августа в 19:00 – спектакль "Мышеловка". Режиссер – Андрей Сидельников.

Цирк

27, 28 и 29 августа в 18:00, 30 августа в 13:00 и 18:00, 31 августа в 12:00 и 16:00 — цирковое шоу "Созвездие смелых" на республиканском стадионе в Сухуме.
Выставки

До 4 сентября продлится выставка Батала Джапуа "Шьхатәыла" в галерее AUADA.
Выставка Александра Семенцова открыта в The Wall Gallery в Сухуме до 14 сентября.
Фотовыставка "Мариуполь 2022–2025" фотографа-документалиста Сергея Венявского открыта в Доме Москвы до 29 августа.

Stand Up

27 августа участник шоу "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" на ТНТ Петр Евдокимов выступит в Ruin Bar в Сухуме.
