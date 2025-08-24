Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Sputnik Абхазия
Медицинский класс — флагманский проект Минпросвещения Абхазии, обучение в нем доступно не только для учащихся школы №1, но и для других школьников. 24.08.2025, Sputnik Абхазия
абхазия, новости, образование, школы
абхазия, новости, образование, школы

Восемь человек попали в медицинский класс в сухумской школе №1

20:03 24.08.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукМедицинский класс в сухумской школе №1
Медицинский класс в сухумской школе №1
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Медицинский класс — флагманский проект Минпросвещения Абхазии, обучение в нем доступно не только для учащихся школы №1, но и для других школьников.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Восемь человек попали в предпрофильный медицинский класс на базе сухумской школы №1, рассказала Sputnik глава управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Майя Цыбулевская.
Документы подали девять человек, позже один кандидат забрал заявление. Остальные школьники успешно прошли отбор.
"Эти дети будут учиться в базовом общеобразовательном классе, где профильными предметами будут биология и химия. Все остальные предметы остаются в рамке часов, которые предусматривает учебный план за 9 класс", — объяснила она.
Помимо теоретических знаний, в классе организуют практические занятия по оказанию первой помощи на тренажерах и симуляторах, а также экспериментальные работы, которые будут проводиться как в рамках класса, так и в медучреждениях и научно-исследовательских центрах, сообщила Цыбулевская.
Медицинский класс в сухумской школе №1 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2025
В Абхазии
Медицинский класс начнет работать с 1 сентября в сухумской школе №1
17 июля, 21:34
