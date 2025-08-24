https://sputnik-abkhazia.ru/20250824/vosem-chelovek-popali-v-meditsinskiy-klass-v-sukhumskoy-shkole-1-1057103526.html
Восемь человек попали в медицинский класс в сухумской школе №1
Восемь человек попали в медицинский класс в сухумской школе №1
Медицинский класс — флагманский проект Минпросвещения Абхазии, обучение в нем доступно не только для учащихся школы №1, но и для других школьников.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Восемь человек попали в предпрофильный медицинский класс на базе сухумской школы №1, рассказала Sputnik глава управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Майя Цыбулевская.Документы подали девять человек, позже один кандидат забрал заявление. Остальные школьники успешно прошли отбор. Помимо теоретических знаний, в классе организуют практические занятия по оказанию первой помощи на тренажерах и симуляторах, а также экспериментальные работы, которые будут проводиться как в рамках класса, так и в медучреждениях и научно-исследовательских центрах, сообщила Цыбулевская.
Восемь человек попали в медицинский класс в сухумской школе №1
Медицинский класс — флагманский проект Минпросвещения Абхазии, обучение в нем доступно не только для учащихся школы №1, но и для других школьников.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Восемь человек попали в предпрофильный медицинский класс на базе сухумской школы №1, рассказала Sputnik глава управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Майя Цыбулевская.
Документы подали девять человек, позже один кандидат забрал заявление. Остальные школьники успешно прошли отбор.
"Эти дети будут учиться в базовом общеобразовательном классе, где профильными предметами будут биология и химия. Все остальные предметы остаются в рамке часов, которые предусматривает учебный план за 9 класс", — объяснила она.
Помимо теоретических знаний, в классе организуют практические занятия по оказанию первой помощи на тренажерах и симуляторах, а также экспериментальные работы, которые будут проводиться как в рамках класса, так и в медучреждениях и научно-исследовательских центрах, сообщила Цыбулевская.