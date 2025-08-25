Абхазия
ВчераСегодня
К эфиру
Радио
Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
В интервью радио Sputnik председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров рассказал о роли старейшин в... 25.08.2025, Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
В интервью радио Sputnik председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров рассказал о роли старейшин в государствах, о том, какое значение носит институт старейшин в его стране. Раимкул Аттокуров также считает, что "апсуара" – неписаный свод правил абхазского народа станет отличным дополнением к формату Совета старейшин коренных народов Евразии.Слушайте подкаст.
Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии

10:19 25.08.2025 (обновлено: 11:26 25.08.2025)
Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
В интервью радио Sputnik председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров рассказал о роли старейшин в государствах, о том, какое значение носит институт старейшин в его стране. Раимкул Аттокуров также считает, что "апсуара" – неписаный свод правил абхазского народа станет отличным дополнением к формату Совета старейшин коренных народов Евразии.
Слушайте подкаст.
