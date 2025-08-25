https://sputnik-abkhazia.ru/20250825/vzaimnyy-interes-attakurov-o-roli-abkhazii-v-sovete-stareyshin-korennykh-narodov-evrazii-1057107463.html

Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии

Взаимный интерес: Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии

В интервью радио Sputnik председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров рассказал о роли старейшин в... 25.08.2025, Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров рассказал о роли старейшин в государствах, о том, какое значение носит институт старейшин в его стране. Раимкул Аттокуров также считает, что "апсуара" – неписаный свод правил абхазского народа станет отличным дополнением к формату Совета старейшин коренных народов Евразии.Слушайте подкаст.

