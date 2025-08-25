https://sputnik-abkhazia.ru/20250825/zhemchuzhina-mira-attokurov-o-roli-abkhazii-v-sovete-stareyshin-korennykh-narodov-evrazii-1057105649.html

"Жемчужина мира": Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии

"Жемчужина мира": Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии

Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с участниками форума Совета старейшин коренных народов Евразии 21 августа 25.08.2025

На встрече президента Абхазии Бадры Гунба с членами Совета старейшин коренных народов Евразии 21 августа было принято решение о том, что у республики будет статусное название "Жемчужина мира". Это обусловлено многовековыми традициями гостеприимства народа Абхазии, ее природой и культурой.Как рассказал председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров, всего в Совет входит 76 стран, и Абхазия стала его членом в этом августе. Он также не исключил, что в будущем республика снова примет у себя этот форум.Кроме того, он подчеркнул важность роли старейшин в государствах и то, какое значение носит институт старейшин в его стране. Представители старшего поколения вносят существенный вклад в воспитание молодежи, объединяют общество, прививают уважение к своему Отечеству, традициям и культуре, призывают к получению образования. Раимкул Аттокуров также считает, что "апсуара" – неписаный свод правил абхазского народа – станет отличным дополнением к формату Совета старейшин коренных народов Евразии.

