Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
"Жемчужина мира": Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
"Жемчужина мира": Аттокуров о роли Абхазии в Совете старейшин коренных народов Евразии
Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с участниками форума Совета старейшин коренных народов Евразии 21 августа 25.08.2025, Sputnik Абхазия
На встрече президента Абхазии Бадры Гунба с членами Совета старейшин коренных народов Евразии 21 августа было принято решение о том, что у республики будет статусное название "Жемчужина мира". Это обусловлено многовековыми традициями гостеприимства народа Абхазии, ее природой и культурой.Как рассказал председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров, всего в Совет входит 76 стран, и Абхазия стала его членом в этом августе. Он также не исключил, что в будущем республика снова примет у себя этот форум.Кроме того, он подчеркнул важность роли старейшин в государствах и то, какое значение носит институт старейшин в его стране. Представители старшего поколения вносят существенный вклад в воспитание молодежи, объединяют общество, прививают уважение к своему Отечеству, традициям и культуре, призывают к получению образования. Раимкул Аттокуров также считает, что "апсуара" – неписаный свод правил абхазского народа – станет отличным дополнением к формату Совета старейшин коренных народов Евразии.
12:58 25.08.2025 (обновлено: 14:12 25.08.2025)
Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с участниками форума Совета старейшин коренных народов Евразии 21 августа
На встрече президента Абхазии Бадры Гунба с членами Совета старейшин коренных народов Евразии 21 августа было принято решение о том, что у республики будет статусное название "Жемчужина мира". Это обусловлено многовековыми традициями гостеприимства народа Абхазии, ее природой и культурой.
Как рассказал председатель Совета аксакалов-старейшин кыргызского земляческого сообщества России Раимкул Аттокуров, всего в Совет входит 76 стран, и Абхазия стала его членом в этом августе. Он также не исключил, что в будущем республика снова примет у себя этот форум.
Кроме того, он подчеркнул важность роли старейшин в государствах и то, какое значение носит институт старейшин в его стране. Представители старшего поколения вносят существенный вклад в воспитание молодежи, объединяют общество, прививают уважение к своему Отечеству, традициям и культуре, призывают к получению образования.
Раимкул Аттокуров также считает, что "апсуара" – неписаный свод правил абхазского народа – станет отличным дополнением к формату Совета старейшин коренных народов Евразии.
