Историческое событие: 17 лет признанию независимости Абхазии
Историческое событие: 17 лет признанию независимости Абхазии
Sputnik Абхазия
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-26T14:45+0300
2025-08-26T14:45+0300
пресс-центр
абхазия
видео из пресс-центра
день признания независимости абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/1a/1057134188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1722b158f6f3b8da567102e641736aed.png
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии изменило геополитическую реальность, заявил посол России в Абхазии Михаил Шургалин во время видеомоста Цхинвал–Сухум–Москва в пресс-центре Sputnik. Он подчеркнул, что главным итогом признания стало обеспечение безопасности: на территориях республик размещены российские военные базы, которые совместно с местными структурами охраняют границы.День международного признания Абхазии — одна из самых значимых дат в новейшей истории страны, заявил советник Посольства Абхазии в России Кан Тания.Дипломат подчеркнул, что решающую роль сыграли историческое братство народов, близость Абхазии и России, а также решимость российского руководства поддержать справедливое стремление народа Абхазии к восстановлению государственности.
Историческое событие: 17 лет признанию независимости Абхазии

14:45 26.08.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии изменило геополитическую реальность, заявил посол России в Абхазии Михаил Шургалин во время видеомоста Цхинвал–Сухум–Москва в пресс-центре Sputnik.

Он подчеркнул, что главным итогом признания стало обеспечение безопасности: на территориях республик размещены российские военные базы, которые совместно с местными структурами охраняют границы.
День международного признания Абхазии — одна из самых значимых дат в новейшей истории страны, заявил советник Посольства Абхазии в России Кан Тания.
"Отечественная война народа Абхазии стала актом защиты свободы, а признание Россией Абхазии в качестве независимого государства закрепило эту победу в международной правовой плоскости", — отметил он.
Дипломат подчеркнул, что решающую роль сыграли историческое братство народов, близость Абхазии и России, а также решимость российского руководства поддержать справедливое стремление народа Абхазии к восстановлению государственности.
