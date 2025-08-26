https://sputnik-abkhazia.ru/20250826/istoricheskoe-sobytie-17-let-priznaniyu-nezavisimosti-abkhazii--1057130176.html
Историческое событие: 17 лет признанию независимости Абхазии
26 августа 2008 года Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 26.08.2025, Sputnik Абхазия
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии изменило геополитическую реальность, заявил посол России в Абхазии Михаил Шургалин во время видеомоста Цхинвал–Сухум–Москва в пресс-центре Sputnik. Он подчеркнул, что главным итогом признания стало обеспечение безопасности: на территориях республик размещены российские военные базы, которые совместно с местными структурами охраняют границы.День международного признания Абхазии — одна из самых значимых дат в новейшей истории страны, заявил советник Посольства Абхазии в России Кан Тания.Дипломат подчеркнул, что решающую роль сыграли историческое братство народов, близость Абхазии и России, а также решимость российского руководства поддержать справедливое стремление народа Абхазии к восстановлению государственности.
Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии изменило геополитическую реальность, заявил посол России в Абхазии Михаил Шургалин во время видеомоста Цхинвал–Сухум–Москва в пресс-центре Sputnik.
Он подчеркнул, что главным итогом признания стало обеспечение безопасности: на территориях республик размещены российские военные базы, которые совместно с местными структурами охраняют границы.
День международного признания Абхазии — одна из самых значимых дат в новейшей истории страны, заявил советник Посольства Абхазии в России Кан Тания.
"Отечественная война народа Абхазии стала актом защиты свободы, а признание Россией Абхазии в качестве независимого государства закрепило эту победу в международной правовой плоскости", — отметил он.
Дипломат подчеркнул, что решающую роль сыграли историческое братство народов, близость Абхазии и России, а также решимость российского руководства поддержать справедливое стремление народа Абхазии к восстановлению государственности.