Немецкое наступление через перевалы: битва за Псху
В конце августа 1942 года, в рамках операции "Эдельвейс", на перевалах Главного Кавказского хребта начались ожесточенные бои. 27.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-27T09:00+0300
2025-08-27T09:00+0300
2025-08-27T10:40+0300
09:00 27.08.2025 (обновлено: 10:40 27.08.2025)
В конце августа 1942 года, в рамках операции "Эдельвейс", на перевалах Главного Кавказского хребта начались ожесточенные бои.
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Немецкие горнострелковые дивизии вторглись в Абхазию через Санчарский, Марухский и Клухорский перевалы. Их цель — прорыв к побережью, захват Гагры, Гудауты и Сухума, а далее — к кавказской нефти.
27 августа фашисты захватили село Псху, ранее заняв перевалы Санчара и Алаштраху. Устойчивое сопротивление им оказали как советские бойцы, так и местные жители, входившие в состав истребительных батальонов. Несмотря на численное превосходство и занятие господствующих высот, продвижение немцев было задержано.
В горах шли тяжелые бои. На Гудаутском перевале противник столкнулся с двумя советскими батальонами, а на перевале Доу бойцы из Сухума вместе с местными добровольцами сдерживали врага трое суток.
К началу сентября подошло подкрепление из Гудауты и Сухума. Под командованием полковника Ивана Пияшева было принято решение о контрнаступлении.
К утру 9 сентября село было полностью освобождено от фашистов.