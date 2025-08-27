Абхазия
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Немецкие горнострелковые дивизии вторглись в Абхазию через Санчарский, Марухский и Клухорский перевалы. Их цель — прорыв к побережью, захват Гагры, Гудауты и Сухума, а далее — к кавказской нефти.27 августа фашисты захватили село Псху, ранее заняв перевалы Санчара и Алаштраху. Устойчивое сопротивление им оказали как советские бойцы, так и местные жители, входившие в состав истребительных батальонов. Несмотря на численное превосходство и занятие господствующих высот, продвижение немцев было задержано.В горах шли тяжелые бои. На Гудаутском перевале противник столкнулся с двумя советскими батальонами, а на перевале Доу бойцы из Сухума вместе с местными добровольцами сдерживали врага трое суток.К началу сентября подошло подкрепление из Гудауты и Сухума. Под командованием полковника Ивана Пияшева было принято решение о контрнаступлении. К утру 9 сентября село было полностью освобождено от фашистов.
Немецкое наступление через перевалы: битва за Псху

09:00 27.08.2025 (обновлено: 10:40 27.08.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПоездка в село Псху
Поездка в село Псху - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
В конце августа 1942 года, в рамках операции "Эдельвейс", на перевалах Главного Кавказского хребта начались ожесточенные бои.
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Немецкие горнострелковые дивизии вторглись в Абхазию через Санчарский, Марухский и Клухорский перевалы. Их цель — прорыв к побережью, захват Гагры, Гудауты и Сухума, а далее — к кавказской нефти.
27 августа фашисты захватили село Псху, ранее заняв перевалы Санчара и Алаштраху. Устойчивое сопротивление им оказали как советские бойцы, так и местные жители, входившие в состав истребительных батальонов. Несмотря на численное превосходство и занятие господствующих высот, продвижение немцев было задержано.
В горах шли тяжелые бои. На Гудаутском перевале противник столкнулся с двумя советскими батальонами, а на перевале Доу бойцы из Сухума вместе с местными добровольцами сдерживали врага трое суток.
К началу сентября подошло подкрепление из Гудауты и Сухума. Под командованием полковника Ивана Пияшева было принято решение о контрнаступлении.

К утру 9 сентября село было полностью освобождено от фашистов.
