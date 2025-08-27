https://sputnik-abkhazia.ru/20250827/nemetskoe-nastuplenie-cherez-perevaly-bitva-za-pskhu--1057139010.html

Немецкое наступление через перевалы: битва за Псху

Немецкое наступление через перевалы: битва за Псху

27.08.2025

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Немецкие горнострелковые дивизии вторглись в Абхазию через Санчарский, Марухский и Клухорский перевалы. Их цель — прорыв к побережью, захват Гагры, Гудауты и Сухума, а далее — к кавказской нефти.27 августа фашисты захватили село Псху, ранее заняв перевалы Санчара и Алаштраху. Устойчивое сопротивление им оказали как советские бойцы, так и местные жители, входившие в состав истребительных батальонов. Несмотря на численное превосходство и занятие господствующих высот, продвижение немцев было задержано.В горах шли тяжелые бои. На Гудаутском перевале противник столкнулся с двумя советскими батальонами, а на перевале Доу бойцы из Сухума вместе с местными добровольцами сдерживали врага трое суток.К началу сентября подошло подкрепление из Гудауты и Сухума. Под командованием полковника Ивана Пияшева было принято решение о контрнаступлении. К утру 9 сентября село было полностью освобождено от фашистов.

