Российская ПВО за ночь сбила 26 украинских БпЛА

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара: Апарламент ԥасатәи аиҳабы иҿцәажәара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара амш: аҭоурыхтә кадрқәа руак афырхаҵа лгәалашәара
13:18
11 мин
Новости 13.30
Главные темы
13:31
3 мин
Интервью
Признание независимости Абхазии: разговор с первым послом республики в России
13:34
13 мин
Актуальный комментарий
Правовой статус независимых государств: мнение дипломата
13:47
13 мин
Вечер на Sputnik
18:00
31 мин
Вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Вечер на Sputnik
21:00
31 мин
Вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа театр 94-тәи асезон: аихшьаалақәа анапхгаҩи актиори рцәажәараҿы
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
13:33
13 мин
Аицәажәара
Агәыбедиатәи ашкол аҵарашықәс ишазхиоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Переток электроэнергии из России. Объемы и цели
14:33
9 мин
Актуальный комментарий
Обслуживание и ремонт дорог в Абхазии. Интервью с зампредседателя Дорожного фонда
14:42
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Атеатр амузеи аартуп Аҟәа. РУСДРАМ аусзуҩ иҿцәажәара
18:04
13 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на Международной ярмарке в Сирии. Интервью с главой МИД
18:35
12 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Атеатр амузеи аартуп Аҟәа. РУСДРАМ аусзуҩ иҿцәажәара
21:04
13 мин
Аицәажәара
Аволонтиорцәа-амедицина аусзуҩцәа рфорум Сенеж иалахәуп Аԥсны ахаҭарнакцәа
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Делегация Абхазии на Международной ярмарке в Сирии. Интервью с главой МИД
21:35
12 мин
Посредник
Школы, кадры, проекты: о готовности к учебному году первый замминистра просвещения
21:47
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250827/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-26-ukrainskikh-bpla-1057145114.html
Российская ПВО за ночь сбила 26 украинских БпЛА
Российская ПВО за ночь сбила 26 украинских БпЛА
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. 27.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-27T09:05+0300
2025-08-27T10:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
беспилотники
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050699542_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_d7f263ff8fbcaa1e867b4c0d9e25abc2.jpg
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.По данным сводки, в ночь с 26 на 27 августа российская армия сбила три беспилотника в Белгородской области и по два – в Брянской и Курской.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/08/1050699542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f03d13371b1658155ade4a4a5f6c79a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, беспилотники
россия, украина, новости, беспилотники

Российская ПВО за ночь сбила 26 украинских БпЛА

09:05 27.08.2025 (обновлено: 10:39 27.08.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа операторов БПЛА группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

На территории Ростовской области перехвачено 15 дронов и в Орловской – четыре.

По данным сводки, в ночь с 26 на 27 августа российская армия сбила три беспилотника в Белгородской области и по два – в Брянской и Курской.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0