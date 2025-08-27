Российская ПВО за ночь сбила 26 украинских БпЛА

https://sputnik-abkhazia.ru/20250827/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-26-ukrainskikh-bpla-1057145114.html

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. 27.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-27T09:05+0300

2025-08-27T09:05+0300

2025-08-27T10:39+0300

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.По данным сводки, в ночь с 26 на 27 августа российская армия сбила три беспилотника в Белгородской области и по два – в Брянской и Курской.

