Российская ПВО за ночь сбила 26 украинских БпЛА

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
беспилотники
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.По данным сводки, в ночь с 26 на 27 августа российская армия сбила три беспилотника в Белгородской области и по два – в Брянской и Курской.
СУХУМ, 27 авг – Sputnik. Силами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 26 украинских беспилотников на российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
На территории Ростовской области перехвачено 15 дронов и в Орловской – четыре.
По данным сводки, в ночь с 26 на 27 августа российская армия сбила три беспилотника в Белгородской области и по два – в Брянской и Курской.